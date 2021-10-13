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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر بانون يصل القاهرة مساء اليوم للإنضمام لتدريبات الأهلي

صدى البلد

يصل بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء اليوم للانتظام في صفوف الفريق قبل السفر إلى النيجر غدًا الخميس.

وينتظم بدر بانون في مران الأهلي غدًا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون، في إطار تصفيات بطولة كأس العرب 2021.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته  اليوم الأربعاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بقرار من الجهاز الفني.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام اللاعبين الدوليين، ياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأيمن أشرف في التدريبات، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022.

واكتفى عمرو السولية وعلي معلول بتدريبات بدنية، مع استكمال فقرات التدريب في الجيم، فيما شارك بقية اللاعبين في التدريبات بصورة طبيعية.

ويخوض الأهلي تدريباته غدًا على ملعب التتش، ثم يتوجه إلى مطار القاهرة في طريقه إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في بداية مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن أن الأهلي سيخوض مرانه الرئيسي على ملعب مباراة الحرس الوطني في اليوم التالي للوصول إلى النيجر.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني، المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

بدر بانون النادي الأهلي النيجر منتخب المغرب للمحليين بطولة كأس العرب 2021 ياسر ابراهيم

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