عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أُنس جابر: حققت حلم الطفولة.. وأتطلع لمزيد من الإنجازات

صدى البلد

أبدت التونسية أُنس جابر، سعادتها الكبيرة بعد أن أصبحت أول لاعبة عربية تتقدم بين أول 10 مصنفات على العالم بعد بلوغها الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز بفوزها على الإستونية أنيت كونتافيت.

وقالت أُنس: "أشكر كل التونسيين وكل العرب على التشجيع الكبير، وعلى دعمهم المتواصل لي، أنا اليوم في (التوب 10)، سعيدة كثيرا بهذا الإنجاز التاريخي، وإن شاء الله سأواصل وأفرح الجمهور التونسي والعربي".

وتابعت: "لقد كان حلما يراودني منذ الصغر وأنا الآن من بين الـ10 الأوائل في التصنيف العالمي ولذلك أنا سعيدة جدًا.. إنه شعور رائع، لقد عملنا بجد منذ سنوات".

وزادت اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما: "عندما تحدثت في نهاية الموسم الماضي قلت إنني أريد أن أكون من بين الـ10 الأوائل، شكك البعض في وفي فريقي لكننا كذبنا هذه الشكوك".

وأتمت: "أن نكون من بين الـ10 الأوائل يعني الكثير، لكننا لن نتوقف هنا فما يزال أمامنا الكثير من العمل، سأفرح بهذا الإنجاز التاريخي مع فريقي بعد نهاية البطولة".

وحصدت أُنس جابر خمس من 12 نقطة لكسر إرسال منافستها الإستونية لتحقق انتصارها 48 هذا الموسم، وهو أكثر من أي لاعبة أخرى في بطولات المحترفات.

وكانت أُنس بلغت نهائي بطولة شيكاجو في وقت سابق من الشهر الحالي، كما أصبحت أول لاعبة عربية تفوز بلقب في بطولات المحترفات عندما نالت لقب برمنجهام في يونيو .

انس جابر التاريخ برمنجهام الانجازات التصنيف العالمى قبل النهائي حلم الطفولة

ترشيحاتنا

رد مثير لـ رانيا يوسف على تحولها لـ رجل.. فيديو

سنن يوم الجمعة وثواب التبكير إلى الصلاة.. تضمن شفاعة النبي

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات في لبنان على معرقلي العملية السياسية

"العسومي" يستقبل "بن دغر" عقب وصوله القاهرة للمشاركة في جلسة البرلمان العربي

روسيا: مقتنعون أنه لا بديل عن مبدأ حل الدولتين

السعودية تعلق على أوضاع لبنان المتوترة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

أخوات لم تغرهم أموال ولا طيارات..والد ياسمين صبري يهاجمها لرفضها حضور زفاف شقيقها

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

رجائي عطية يحيل "محامي خلع" لجلسة تأديب عاجلة تمهيدا لوقفه عن العمل

لأول مرة.. إسرائيل تجتمع بـ 6 دول عربية على طاولة واحدة بـ الإمارت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل نادي سموحة.. بهاء سلطان ودياب يتألقان في الإسكندرية

بحضور الآلاف من جمهوره.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة ..فيديو وصور

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ضربني علقة موت.. قصة زواج عايدة رياض ومحرم فؤاد

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

فيديو جراف.. العريس.. أجواء اسطورية في فرح أفشة.. تفاصيل

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ