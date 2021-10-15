أُنس جابر: حققت حلم الطفولة.. وأتطلع لمزيد من الإنجازات

أبدت التونسية أُنس جابر، سعادتها الكبيرة بعد أن أصبحت أول لاعبة عربية تتقدم بين أول 10 مصنفات على العالم بعد بلوغها الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز بفوزها على الإستونية أنيت كونتافيت.

وقالت أُنس: "أشكر كل التونسيين وكل العرب على التشجيع الكبير، وعلى دعمهم المتواصل لي، أنا اليوم في (التوب 10)، سعيدة كثيرا بهذا الإنجاز التاريخي، وإن شاء الله سأواصل وأفرح الجمهور التونسي والعربي".

وتابعت: "لقد كان حلما يراودني منذ الصغر وأنا الآن من بين الـ10 الأوائل في التصنيف العالمي ولذلك أنا سعيدة جدًا.. إنه شعور رائع، لقد عملنا بجد منذ سنوات".

وزادت اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما: "عندما تحدثت في نهاية الموسم الماضي قلت إنني أريد أن أكون من بين الـ10 الأوائل، شكك البعض في وفي فريقي لكننا كذبنا هذه الشكوك".

وأتمت: "أن نكون من بين الـ10 الأوائل يعني الكثير، لكننا لن نتوقف هنا فما يزال أمامنا الكثير من العمل، سأفرح بهذا الإنجاز التاريخي مع فريقي بعد نهاية البطولة".

وحصدت أُنس جابر خمس من 12 نقطة لكسر إرسال منافستها الإستونية لتحقق انتصارها 48 هذا الموسم، وهو أكثر من أي لاعبة أخرى في بطولات المحترفات.

وكانت أُنس بلغت نهائي بطولة شيكاجو في وقت سابق من الشهر الحالي، كما أصبحت أول لاعبة عربية تفوز بلقب في بطولات المحترفات عندما نالت لقب برمنجهام في يونيو .