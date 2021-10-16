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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تسجيل المقررات الدراسية للفرقة الأولى بإعلام القاهرة … غدا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرةً، عن تسجيل مقررات الفرقة الأولى ٢٠٢٢/٢٠٢١ غدا الأحد الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ وذلك للشعبة العربي ، الشعبة الانجليزية ، الإعلام الرقمي  .

وفى نفس السياق ، أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن إنشاء وحدة الخدمات الطلابية وذلك عبر صفحة الكلية الرسمية، وذلك تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية مع تخصيص رقمي للواتس اب للطلبات والشكاوى حرصا على التواصل مع طلاب الكلية، وبناءً عليه تم حل العديد من المشكلات التى تواجه الطلاب بشكل سريع ومباشر.

وقامت الوحدة بتنظيم أكثر من حدث داخل الكلية عن طريق عمل تسجيل الكترونى مما سهل على طلاب الكلية المشاركة في الأنشطة والورش التي تنظمها الكلية استكمالا لنجاح ملتقى شباب الاعلام العربي.

ووجهت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، الوحدة لتنظيم برامج تدريبية مميزة ومدعمة لطلاب الكلية مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ وسيتم الإعلان عنها على صفحة الوحدة الرسمية للتسجيل والمشاركة.

لينك صفحة وحدة الخدمات الطلابية :
‏https://www.facebook.com/وحدة-الخدمات-الطلابية-كلية-الإعلام-جامعة-القاهرة-108582078262194/

جامعة القاهرة كلية الاعلام جامعة القاهرة

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