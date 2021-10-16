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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي2001 يفوز على إنبي 3-1 في دوري الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ على ضيفه إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري الجمهورية للشباب. 
بدأ أهلي 2001 المباراة بتشكيل مكون من: 
حراسة المرمى: محمد أشرف «كوتو». 
الدفاع: جلال فارس - حمدي ياسر - محمد المغربي - محمد أشرف. 
الوسط: أحمد أشرف - محمد فخري - محمد رضا - زياد طارق - أحمد غريب. 
الهجوم: علي عمرو. 
وفي الشوط الثاني شارك كريم سعد الله بدلًا من أحمد غريب، ومحمد ياسر بدلًا من علي عمرو. 
افتتح محمد رضا التسجيل لأهلي 2001في الدقيقة السابعة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف أحمد أشرف الهدف الثاني في الدقيقة٢٠، وسجل محمد فخري الهدف الثالث في الدقيقة ٧٧، بعدما وصلته عرضية مميزة أمام المرمى تابعها بتسديدة في الشباك، قبل أن يسجل إنبي هدفه الوحيد في المباراة. 


وبهذه النتيجة رفع فريق أهلي 2001 رصيده إلى ٩ نقاط، من الفوز في ٣ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، مسجلًا ١٢هدفًا مقابل هدفين في مرماه، علمًا أنه يخرج لمواجهة المقاولون العرب في لقاء الجولة الرابعة، السبت المقبل. 
شهدت المباراة حضور طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي وكمال عبد الواحد المعد البدني للمنتخب، لمتابعة لاعبي الفريقين والاستقرار على العناصر المميزة من أجل ضمهم لصفوف المنتخب. 


ويأمل أهلي ٢٠٠١ في تحقيق نتائج مميزة بدوري الجمهورية سعيًا للحفاظ على لقب البطولة، الذي فاز به في الموسم الماضي. 


ويضم الجهاز الفني أهلي 2001 كل من عمرو أنور مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد حسن مخطط الأحمال ومحمد السيد إخصائي التدليك.
 

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي دوري الجمهورية للشباب محمد أشرف حمدي ياسر

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