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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السبكي: تكميم المعدة يخلص المريض من هرمون الجوع.. شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور أحمد السبكي ، استشاري أمراض السمنة والسكر، إن فقدان الوزن يكسب المريض إحساس مختلف بطريقة جديدة للبس والظهور، ويزيد من ثقة السيدة بنفسها .

وأضاف الدكتور أحمد السبكي ، خلال لقائه لـ برنامج "ست الستات" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، من تقديم الإعلامية "دينا رامز"، أن تكميم المعدة يعتمد على قص جزء من المعدة وبالتالي التخلص من هرمونات الجوع .

وقال استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك الكثير من الأجهزة التي تعمل مع بعض للوصول إلى النتيجة المرغوبة في شد الوجه والرقبة مثل تنقية الجي بلازما، وبعض الأجهزة الأخرى، وأحيانًا نستخدم الخيوط لرفع الوجه، وهذا الأمر يصغر الشكل بما يقارب الـ25 عامًا.

وتابع "السبكي"، أن درجات الترهل في الوجه والرقبة أحيانًا تكون كبيرة جدًا، وفي هذه الحالة قد يتم اللجوء إلى الحلول الجراحية، ولكن حجم الجرح يكون صغير لا يتعدى الـ4 سنتي، ويكون خلف الأذن فقط.

وأشار إلى أن شد الدهون من خلال تقنية الفيزر في منطقة البطن يشمل شد الترهلات في منطقة الظهر والأجناب، لكي يكون الشكل متكامل، وأحيانًا يتم شد الجسم كله من خلال إجراء واحد.

 

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن الشباب يهتم بشكله بصورة كبيرة للغاية، ولهذا تعد مشكلة التثدي لدى الرجال مشكلة كبيرة، وقد ينعزل البعض بسبب هذه المشكلة، وأحيانًا يُرفض بعض الشباب من القبول في الكليات العسكرية بسبب مشكلة التثدي.

السبكي توك شو السمنة تكميم المعدة جراحات السمنة

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