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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حلوي المولد|إقبال علي الشراء والتجار: هذا العام أفضل من سابقه

صدى البلد

بالرغم من الإرتفاع النسبي في أسعار حلاوة المولد النبوي الا ان الإقبال كان ملحوظا هذا العام حيث حرص الجميع علي شراء حلاوة المولد النبوي بإختلاف أنواعها الفولية والسودانية والسمسية والملبن..الخ..بهذة الكلمات بدء "حمادة ابراهيم" صاحب محل بيع حلاوة المو النبوي بمركز الزقازيق حديثة لموقع صدي البلد.

 

وأضاف "حمادة" حديثة قائلا كنا نتوقع إقبالا أكثر من ذلك ولكن الحمد لله نسبة البيع كانت أكثر من الأعوام الماضية وخاصة مع قرب إنتهاء جائحة كورونا وحرص الدولة علي توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين.

 

وأشار "حمادة" الي انه تنوعت الأصناف وأختلفت الاسعار حتي تكون مناسبة لجميع المستويات فهناك أنواع مرتفعة الثمن واخري متوسطة تناسب الفئات المحدودة الدخل وخاصة وأن الجميع يحرص علي شراء حلاوة المولد النبوي .

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وأستكمل صاحب محل بيع حلاوة المولد النبوي ان الأسعار هذا العام تنوعت فكان هناك الكيلو بـ 50 جنية للحلوي البيضاء و55 جنية للحلوي الناشفة "الفولية والسودانية وغيرها " والتي تشهد إقبال كبير عن الأنواع الأخري.

 

كما ان هناك بعض علب الحلوي التي تأتي جاهزة شاملة الانواع المختلفة وبجودة عالية ويكون سعرها مثلا 70 جنية وهي عبارة عن كيلو ونصف وهذة مناسبة للفئات محدودة الدخل كما أن سعر العلبة الكيلو المشكل تتراوح الأسعار والتي تبدأ من 55 جنيها وحتى 75 جنيها حسب الأصناف والعلبة الفاخرة ذات الوزن الكبير يصل سعرها الي 180 جنيه وكيلو النواشف وأقراص السمسمية بسعر 55 جنيها والملبن السادة 55 جنيها والعلف الحمص 55 جنيها وملبن بالمكسرات وحلوى المسكرات والفواخر بـ 75 جنيها..

 

وأختتم "حمادة ابراهيم" حديثة مؤكدا انه بسبب تصادف دخولالمدارس مع الإحتفال بالمولد النبوي الشريف وشراء مستلزمات المدارس جعل ذلك يؤثر علي نسبة الشراء لحلوي المولد ولكن وبالرغم من ذلك الا ان نسبة البيع والشراء كانت متوسطة.

 

فيما أكد أحمد صبري مواطن انه يحرص كل عام علي شراء حلوي المولد النبوي الشريف لأفراد أسرته وهذا تقليد إعتاد عليه كل عام وتقديم الحلوي كهديا لشقيقاته المتزوجات بالرغم من تباين الأسعار هذا العام عن الأعوام السابقة الا انه دائما ما يحص علي الشراء.

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الشرقية السمسمية كورونا جائحة كورونا الزقازيق الدولة الأسعار

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