من عالم الكيمياء الحيوية إلى الثقافة.. الدكتورة فاطمة البودي فى حوار لـ صدى البلد: مجال النشر يحتاج إلى الحب والإخلاص.. لا يوجد سقف في اختياراتي للكتب.. وأرفض تقييد الحريات

أشهر ناشرة في مصر

استطاعت بذكائها أن تخترق عالمًا كان مقصورا على الرجال، فأصبحت من أقوى النساء في مجال النشر بالوطن العربي، واستطاعت إثبات نفسها وقوتها على مدى سنوات من العمل والاجتهاد، صنفتها مجلة "فوربس" الأمريكية باعتبارها واحدة من أقوى السيدات في عالم الأعمال، إنها الناشرة المتميزة حاصدة الجوائز الدكتورة فاطمة البودى صاحبة دار العين للنشر والتوزيع.

ترفض وضع سقف لاختياراتها في عالم الكتاب أو تقييد حرية الكاتب، وترى أن النشر يحتاج إلى الحب والاجتهاد والتخطيط الجيد، كان ذلك في حوار من القلب خصت به الدكتورة فاطمة موقع صدى البلد الإخباري.



في البداية .. حدثينا عن حركة النشر في مصر خلال 2021.. وكيف أنقذ معرض الكتاب دور النشر؟

تأثرت مصر في الربع الأول من 2019 بعد الإعلان عن أول لإصابة لفيروس كورونا، وبدأت والإغلاق، مما أدى إلى تأثر حركة النشر مثل باقي القطاعات الأخرى.

معرض الكتاب الذي أقيم في شهر 6 أنقذ الناشرين من الخسائر التي سببها فيروس كورونا، فالناشر الجاد الذي يعمل وينتج كان المعرض بمثابة السند له، والجمهور يحتاج إلى التجديد دائما.

كيف سيطرت فاطمة البودي على مجال يحتكره الرجال في مصر؟

عملية النشر تحتاج إلى الحب والعمل والتخطيط الجيد وليست المظاهر، فهناك ناشرات كثيرات تشجعن إلى إقامة دور نشر خاصة بهم بعد إقامة الدار الخاصة بي عام 2000 ، ووقتها كانت الناشرات عددهن معدود، وكان لديهم أب ناشر أو زوج ناشر، وليسوا المؤسسين، وبعد تشجعهم وإقامة دور النشر الخاصة بهم منهم من نجح نجاحا كبيرا واستمر بسبب التخطيط الجيد والإدارة على أساس علمي، ومنهم من ليس له تأثير.

هل تعتبر الناشرة فاطمة البودي المرأة الحديدية في عالم النشر وذلك بعد اقتحامها مجال سيطر عليه الرجال لفترة طويلة؟

المجال صعب جدا وتحدياته كبيرة، وازدادت خلال الفترة الأخيرة، وعندما أنشأت دور النشر الخاصة بي كانت سوق النشر أفضل بكثير، وكان عدد الناشرين محدودا، وكل من كان يروج لأفكار غير تقدمية كنا نعرفه في المجال، ولكن الآن ازداد الناشرين، وأطالب بوجود معايير قاسية وهامة لدور النشر من تعليم معين وثقافة معينة ورأس مال لإقامة دار نشر تفيد القراءة، وتضيف للمجال.

من عالم الكيمياء الحيوية إلى الثقافة.. ما سر اختيارك لدخول عالم النشر؟

الكيمياء الحيوية كان مجال دراستي، ولكن الثقافة والقراءة والفنون هوايتي منذ صغري، فكل أصدقائي من وسط ثقافي، فشجعوني على إقامة دار نشر، وكنت أريد التخصص في نشر كتب الثقافة العلمية، وبعد دخول التجربة اكتشفت أنه لا توجد دار نشر تقوم على طيف واحد من أطياف الثقافة.

ما هي الأسس التي تختاري من خلالها كتبا معينة أو مؤلفين معينين للنشر ؟

يتم اختيار الكتاب والمؤلفين على أساس جودة العمل والأخلاق، فالمبدع الحقيقي يجب أن يكون إنسانا صالحا ذو أخلاق وشخصية، فيجب أن تتوافر الإنسانية فى التعامل.

وكذلك يتم اختيار الكتب على أساس الموضوع الشيق والجديد، وأن يكون الموضوع مصاغ بشكل جيد، ويكون هناك بناءً جيدا، فتكون رواية جيدة، ويتم طباعة الكتب الكلاسيكية كل عام.

تم اختيارك في قائمة فوربس لأقوى 200 امرأة في عالم الأعمال.. فما هو تعليقك؟

هذا الاختيار أسعدني جدا، فعندما جاءني خبر تكريمي وتقديري لمتابعتهم لأعمالى وجهدي الذي بذلته فى دار النشر كنت في قمة سعادتي.

- هل عالم النشر آمن ومربح؟ وهل هناك مخاطرة للاستثمار في هذا المجال؟

عالم النشر عالم ممتع، فأحيانا أقوم بنشر كتب أعلم أنها لن تعود علي بأموال لأن الأذواق تغيرت، ولكن الكتاب يكون قيم، فلا أمتنع عن نشره، فهناك كتب فكرية كثيرة ونقدية وشعر قمت بنشرها، وحتى الآن تنشر الدار شعرا، في حين توقفت معظم دور النشر عن نشر الشعر.

ما هو أهم ما يميز دار العين في مجال النشر؟

كل دور النشر في المعارض لها اتجاهات معينة، وألوان معينة في النشر، بينما في دار العين تتوافر كل الأطياف، وبدأت دخول عالم المعارض بعد 7 سنوات من إنشاء الدار، وذلك عندما وجدت حصيلة كبيرة من الكتب تجعلنى فخورة بالجناح.

دار العين تشتهر بأنها ليس لها سقف محدد، وأنا لا أقيد الكاتب، ولكن لا أسمح بالتجاوز في الذات الإلهية أو الدولة.

الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.. في رأيك إلى متى يستمر تزوير الكتب؟

توجد عصابات منظمة للتزوير، وفي رأيي تتوقف هذه الجريمة عندما تجعل الدولة القضية من أولوياتها، وهي تمتلك من الأدوات ما يجعلها توقف تزوير الكتب، فلا نتصور أن يتم بيع الكتب المزورة فى الشارع دون أي قيود، ويجب على الشرطة حماية دور النشر؛ لأنه من وجهة نظري تزييف هائل.

ماهي أهم تحضيرات الدار في معرض الكتاب 2022؟

الدار جهزت مجموعة كتب منوعة وكتب فكرية وروايات مترجمة جديدة وروايات لمؤلفين كبار وديوان شعر جديد مترجم.

الدار جهزت مجموعة كتب منوعة وكتب فكرية مثل كتاب للدكتور صلاح سالم، وروايات مترجمة جديدة، وروايات لمؤلفين كبار مثل كمال رحيم وديوان شعر جديد مترجم لشاعر هندي وإصدار لمذكرات المناضل فاروق أبو عيسي الذي كان وزير خارجية السودان وأمين عام اتحاد المحامين العرب.