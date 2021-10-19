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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقباط يوزعون حلوى المولد النبوي على المارة بشوارع الأقصر

الأقباط يوزعون حلوى
الأقباط يوزعون حلوى المولد على الماره بالاقصر

تحت شعار “ الدين لله والحلوى للجميع” قام عدد من  الشباب القبطى بمدينة إسنا جنوب الأقصر، بتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف على المارة والسيارات بشوارع المدينة  لمشاكتهم أخوتهم المسلمين ذكرى المولد النبوى الشريف.  


وقال أبانوب ثروت أحد شباب الأقباط المشارك في المبادرة، إن ذكرى مولد الرسول هي ذكرى عطرة تهل على الجميع في مصر مسلمين وأقباط، بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة أخواتنا المسلمين أحتفالاتهم.

أهالى الأقصر يوزعون الحلوى بمناسبة المولد النبوي الشريف ..صور

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وأعرب " بيشوي روؤف" عن كامل سعادته بمشاركة أصدقائه وأهالى مدينته فى المناسبات المختلفة سواء الدينية والاجتماعية وغير ذلك، حيث أن الجميع تربطه محبة الجيرة والصداقة المتواصلة على مدار سنوات طويلة يتخللها تبادل مشاعر الفرح والحزن سويًا داخل مجتمع واحد.

ومن جانبه أكد أبانوب عازر، أن الأجواء الذي تخلقها الاحتفالات بالمناسبات الدينية وتبادلها مع الأشقاء من المسلمين يودي إلى زرع المحبة في نفوسهم، مشيراً إلى أنه في هذه اللحظات تختلط المشاعر الطيبة وازدياد الاحترام بين المسلمين والأقباط في مصر، فذلك دليل قاطع ولا يمكن الشك فيه على الوحدة التي تعيشها الدولة من مئات السنين على نهج واحد حماية الوطن.

وأضاف مينا عماد، أننا كمسيحين نحتفل بالمناسبات الدينية للمسلمين في مختلف أزمنتها، فهم أيضا يبادلون احتفالاتنا في أوقاتها المحددة، مطالباً الجميع بالتكاتف في كل المناسبات في الأعياد والأفراح والأحزان أن يقفوا بجانب بعضهم البعض هذه الروح لا يمكن لأحد أن يفتتها أو يخترقها لهدم الوطن.

ويضيف حسام حسن النوبي، أحد أهالي مدينة إسنا بالأقصر، أن مشهد الاحتفال الذى شاركنا فيه  أقباط المدينة يعد رسالة للعالم أجمع عن المحبة والسلام الذى يجمع أبناء الوطن الواحد.

وتابع أن المسلمين والأقباط بمدينة إسنا يتشاركون فى جميع المناسبات الإجتماعية، موضحًا أن محافظة الأقصر تنعم بالمحبة ونحن مصريون ولا فرق بيننا، موضحًا أن الاحتفالية تأتى فى إطار العادات والتقاليد التى لا تتغير بين أهالى محافظة الأقصر، عندما يجتمع الجميع مسلم وقبطى فى جميع المناسبات سواء الدينية أو الاجتماعية، وهذا ما يحدث كل عام داخل مدينة إسنا، حيث يجتمع أهالى المدينة والقري من مسلمين وأقباط كل عام للإحتفال بالمولد النبوى الشريف.

الأقباط يوزعون حلوى المولد على الماره بالاقصر
الأقباط يوزعون حلوى المولد على الماره بالاقصر
الأقباط يوزعون حلوى المولد على الماره بالاقصر
الأقباط يوزعون حلوى المولد على الماره بالاقصر
الأقباط يوزعون حلوى المولد على الماره بالاقصر
الأقباط يوزعون حلوى المولد على الماره بالاقصر
الأقباط يوزعون حلوى المولد على الماره بالاقصر
الأقباط يوزعون حلوى المولد على الماره بالاقصر
الأقباط يوزعون حلوى المولد على الماره بالاقصر
الأقباط يوزعون حلوى المولد على الماره بالاقصر
الأقباط يوزعون حلوى المولد على الماره بالاقصر
الأقباط يوزعون حلوى المولد على الماره بالاقصر
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