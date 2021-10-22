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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من العامري فاروق بعد فوزه بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي

العامري فاروق
العامري فاروق

علق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على فوزه بالتزكية في الانتخابات التي تجري يوم 25 و26 نوفمبر المقبل.

وكتب العامري فاروق على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك “الحمد لله والشكر لله وهذا من فضل الله ودعاء ابويا وامى الغاليين.. الحمد لله”.


وتقدم  العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، بأوراق ترشحه لانتخابات القلعة الحمراء، على نفس المنصب الذي يشغله حاليا.

كما تقدمت السباحة مي عاطف بأوراق ترشحها على عضوية مجلس إدارة الأهلي تحت السن.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، أعلن الاثنين الماضي، ترشحه لدورة جديدة لمدة أربع سنوات في رئاسة القلعة الحمراء .

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي إنه استقر على خوض الانتخابات الجديدة وسيبدأ مشاورات تشكيل قائمته بدءا من الغد.

وأضاف محمود الخطيب، أن تنمية موارد الأهلي بشكل مبتكر والتركيز على الاستثمارات كان أمر مهم جدًا لتحقيق أهداف وتطلعات النادي في هذا المجال.

وأوضح الخطيب في المؤتمر العام ‏الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربعة الماضية، أن المجلس اهتم بتأسيس شركات باسم النادي الأهلي كنوع من أنواع الاستثمار وتنمية موارد النادي.

وشدد أن شركة الكرة تمثل مستقبلا استثماريا كبيرا للأهلي، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه أيضا شركة الأهلي للخدمات الرياضية وكذلك شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

وقال إن تدشين شركات النادي الأهلي يبقى من أهم فقرات برنامج عائلة الأهلي الذى سبق أن تم الإعلان عنه والشروع في تنفيذه بنجاح على أرض الواقع.

وأضاف أن تشدين الشركات الثلاثة يصب في النهاية في صالح ميزانية النادي الأهلي التي شهدت تطورا ملموسا على أرض الواقع لتحقيق الخدمات الاجتماعية.

وأوضح أن ميزانية الأهلي في عام 2014 كانت 331 مليون جنيه، ثم ارتفعت الى 572 مليون جنيه في العام 2015 قبل أن تتصاعد إلى 818 مليون جنيه في عام 2016، وبعدها وصلت إلى 829 مليون جنيه في 2017 قبل أن تصل إلي 1.294 مليار جنيه فى عام 2018 ، لترتفع في العام التالي 2019 إلى 2.266 مليار جنيه، وتصل إلى 2.277 في2020  وتصل إلى ذروتها في 2021 وتحقق 2.539 مليار جنيه.

الأهلى الخطيب التواصل الاجتماعي مجلس إدارة الانتخابات النادي الأهلي

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