عالم أزهري: مؤسسة سقيا الماء متخصصة في وصلات المياه والآبار.. فيديو

قال الدكتور أحمد علوان أحد علماء الأزهر الشريف، إن مؤسسة سقيا الماء هي المتصدرة في شأن الماء ومساعدة المواطنين في الماء بمصر، معقبا: " مؤسسة سقيا الماء تقوم بـ توصيل المياه إلى القرى الأكثر احتياجا".

وأضاف "علوان"، خلال استضافته ببرنامج "أحلام مواطن" مع الاعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع علي فضائية "صدي البلد 2"،: "توصيل وصلة مياه قد يكون عملا بسيطا، لكن وصلة مياه قد تفرق كثيرا مع أسرة تمتلك 6 أفراد حلم حياتهم أن تكون لديهم حنفية مياه في البيت".

وأشار: "هناك أسر تتعامل بجراكن المياه يوميا وتقوم بشرائها والسير بها لمدة تصل إلى 3 كيلو يوميا"، متابعا: "عندما أصبحت حنفية المياه متوفرة في البيت لديهم، أصبح لديهم جزء كبير في حياتهم"، متابعا: "المؤسسة تعتبر مؤسسة متخصصة في وصلات المياه والآبار".

وأردف: "مؤسسة سقيا الماء لديها الكثير من الأعمال الخيرية التي تنفذها في كافة محافظات مصر من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا"، مشيرا: "من أهم أسباب سعة الرزق هو الإنفاق في سبيل الله"، موضحا: "في أقل من عامين مؤسسة سقيا الماء انتهت من إنشاء 1200 بئر وتم توصيل 6 آلاف وصلة مياه للقرى الأكثر احتياجا وأكثر من 10 كيلو متر خطوط مياه ".

ولفت أحمد علوان :" يتم إعداد قوافل خيرية وتجهيز عرائس وكفالة أيتام وتوفير أجهزة كهربائية ويتم تنفيذ مشاريع صغيرة في القرى"، مضيفا:" من الممكن أن يتبرع الفرد بأمواله لمؤسسة سقيا الماء من اجل ايصال المياه لمن يحتاجها ".