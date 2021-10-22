‏إبراهيم عيسى: المنتمون لداعش والذئاب المنفردة وراء تنفيذ الحوادث الإرهابية في أوروبا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن أوروبا وفرت حياة كريمة وآمنة للمهاجرين الأفارقة، مؤكدًا أن منهم من يأخذ معونة ويدخل إلى ملاجئ، وهناك بالمقابل مسلمين يقتلون باسم الإسلام مواطنين أوروبيين مدنيين آمنيين.

وأضاف إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن المهاجرين يقومون بتنفيذ عمليات إرهابية نتيجة لانضمامهم لتيارات الاسلامية والمتطرفة في أوروبا، مؤكدًا أن منفذوا الحوادث الارهابية في أوروبا من المهاجرين تمتعوا بحياة كريمة قبل تنفيذهم للجرائم.

وتابع الاعلامي ابراهيم عيسي، أن المنتمون لداعش والذئاب المنفردة وراء تنفيذ الحوادث الارهابية في أوروبا، مؤكدا أن حالة الغل والتشفي لدى الإرهابيين تترجم لعمل ارهابي وإجرامي، متابعا أن 95% من الكلام الذي يقال في التليفزيون المصري بكل محطاته وقنواته وبرامجه الدينية والاعلامية كلام سلفي.