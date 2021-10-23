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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليه بنخاف من مواليد برج الجوزاء والعقرب؟ جنى عطايا تجيب.. فيديو

جنى عطايا
جنى عطايا

قالت جنى عطايا خبيرة الأبراج، ان برج العقرب من الأبراج التي يخاف منها الناس، مشيرة الي ان الاعتماد على الابراج الكلي لا يتعمد ولكن 70% من التربية هي التي تؤثر في الشخص لا برجه


وأضافت جنى عطايا خبيرة الأبراج، خلال برنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»، والذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفي،: « التربية هي اساس كل شئ، وبرج العقرب من الابراج الصادقة والصريحة ولكن يخاف منها الناس»، منوهة أن برج الجوزاء ايضا يخاف من الناس لانه يحب الانتقام.

ومن جانبها كشفت الفنانة نشوى مصطفى، أنها من مواليد برج الحوت، مرددة: « انا مواليد 19-3_ 1966 وده على الهوا بكل صراحة.

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