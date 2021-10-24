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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرم الشيخ قبلة السياحة العلاجية بعد نجاح علاج الدلافين

العلاج بالدلافين
العلاج بالدلافين

إقبال كبير على مدينة شرم الشيخ في الموسم الشتوي القادم، وخاصة لما تتميز به من طقس دافئ طوال الشتاء، ولكنها شهدت إقبالا آخر في السياحة العلاجية بعد نجاح دلافين شرم الشيخ في علاج اطفال التوحد  والمصابين بمشاكل في التواصل  وذلك بعد نجاح تجربة علاج الطفل الصربي نيكولا  والذي نطق  كلمات بعد علاج الدلافين له بمركز علاج الدلافين بشرم الشيخ .

وتلقى مركز علاج الدلافين طلبات من دول عديدة لعلاج أطفال مصابين بالتوحد بعد نجاح تجربة علاج الطفل الصربي والعراقي .

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  أن  نجاح التجربة سوف تصبح مدينة شرم الشيخ رائدة في السياحة العلاجية بواسطة الدلافين  للاطفال المصابين بالتوحد مشيرا إلي أنه كان وجه دعوة لأسرة ذلك الطفل الصربي للعلاج بشرم الشيخ مشيرا إلي أن أسرته جربت العلاج في عدد من الدول  ولم تنجح التجربة في تلك الدول بينما نجحت في شرم الشيخ  لتلقي صدى كبير  لدى مرضى التوحد والإقبال علي شرم الشيخ لعلاج حالات التوحد بواسطة الدلافين .

وفي سياق متصل أمر محافظ جنوب سيناء بعلاج الطفل المصري عمر عبد الرحمن شاكر أحد أطفال جنوب سيناء المصابين بالتوحد  وذلك على نفقة محافظة جنوب سيناء  وحجز الإقامة له على نفقة المحافظة  وذلك خلال لقائه بتلاميذ المدرسة الفكرية بطور سيناء .

وأضاف  رجل الأعمال وجدي سعد مالك مركز دولفينا شرم الشيخ أن  الدلافين تعالج حالات التوحد  ومشاكل التواصل عند الأطفال مشيرا إلي أن أيضا طقس شرم الشيخ الدافئ يساعد على العلاج ايضا وخاصة أن الجلسات تتطلب النزول في المياه مع الدلافين  لعدة ساعات  وأوضح سعد أنه  مع نجاح تجارب العلاج بالدلافين  تلقينا طلبات من دول عديدة  لعلاج حالات التوحد عن طريق الدلافين .

ومع نجاح تجربة علاج اطفال التوحد بالدلافين  بمركز الدلافين بشرم الشيخ لاقت التجربة صدى واسع في عدد من الدولة وخاصة مع استعدادات جنوب سيناء لإنعاش السياحة العلاجية بالمحافظة  حيث تتميز جنوب سيناء بالعيون الكبريتية في حمام فرعون وحمام موسى بطور سيناء علاوة على الأعشاب الطبية. 
اقرأ أيضا : 
جنوب سيناء قبلة السياحة الأردنية والعراقية

 

 

 

الدلافين

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شرم الشيخ قبلة الدلافين نجاح التجربة

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