المركز القومي للترجمة يطلق ورشة تدريبية عن اللغة الروسية

يعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن تنفيذ ورشة تدريبية للترجمة الأدبية عن اللغة الروسية.



يحاضر في الورشة الدكتور محمد الجبالي أستاذ و رئيس قسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس وتهدف الورشة إلى تطوير قدرة المتدربين على الترجمة التحريرية وإثراء معرفتهم من خلال التدريبات والمناقشات التفاعلية المتاحة بين المدرب والمتدربين وترجمة عدد من النصوص الأدبية المتنوعة.



تستهدف الورشة طلاب مرحلة الليسانس من أقسام اللغة الروسية بالجامعات المصرية، والمترجمون الناشئون والخريجون و تنعقد الورشة على مدار 5 أيام منفصلة بمقر المركز القومي للترجمة.



تقام الورشة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر وذلك خلال أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع.



جدير بالذكر أن عدد ساعات اليوم التدريبي 4 ساعات و تبلغ رسوم الورشة 150 جنيهًا.



يفتح باب التسجيل في الورشة خلال الفترة من 24/10/2021 حتى 4/11/2021 يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً عدا يومي الجمعة والسبت وذلك بالحضور إلى إدارة التدريب و الجوائز بمقر المركز القومي للترجمة.