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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يتحدى محمد صلاح في التشكيل المتوقع لقمة مان يونايتد ضد ليفربول

رونالدو - محمد صلاح
رونالدو - محمد صلاح

يحتضن ملعب أولد ترافورد قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، عندما يستقبل مانشستر يونايتد غريمه التقليدي ليفربول.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما ياتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

واتفقت بعض الصحف الإنجليزية على التشكيل المتوقع لقمة مانشستر يونايتد وليفربول، حيث شهد تواجد محترفنا المصري محمد صلاح في قيادة خط هجوم الريدز.

كما ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط هجوم مانشستر يونايتد بقمة اليوم.

وستكون جميع الأنظار مسلطة على مواجهة فردية من نوع خاص بين رونالدو وصلاح، واللذين يعتبرهما كثير من المحللين وعدد كبير من الجماهير الأفضل في المسابقة منذ بداية الموسم. 

مانشستر يونايتد يستضيف ليفربول في معركة شرسة بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: لو شاو - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيساكا.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - سكوت ماكتوميناي - بول بوجبا.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - كريستيانو رونالدو - ماسون جرينوود.

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندري روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - فابينيو.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول التشكيل المتوقع لقمة مانشستر يونايتد وليفربول محمد صلاح كريستيانو رونالدو

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