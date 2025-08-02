طارق العكاري: مصر الدولة الوحيدة في العالم لم تنسحب من دعم القضية الفلسطينية

قال العميد طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي، إنّ هناك العديد من المحاولات للتشويه والتقليل من الدور المصري في الدفاع القضية الفلسطينية، لكن الدولة المصرية لا تحتاج إلى الدفاع عن نفسها ضد هذه الحملات المشبوهة، خاصة أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لم تنسحب من دعم القضية.

وأضاف العكاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أنّ مصر قامت بمعالجة 7377 مريض وجريح فلسطيني من خلال إجراء 2987 عملية في 172 مستشفى، مشيرا إلى أنّ جماعة الإخوان الإرهابية تتحدث مع نفسها ولا أحد يصدقها من الشعب المصري ، خاصة أن الشعب أصبح على درجة كافية من الوعي والخبرات.

وتابع: «ما حدث في السفارة المصرية بتل أبيب يؤكد أن الشعب المصري كان على حق في كل ما فعله ضد الإخوان»، لافتا إلى أنه يجب على حركة حماس الفلسطينية أن تغلب المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني عن المصلحة التنظيمية.