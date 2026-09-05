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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تألقه مع شتوتجارت.. بلال الخنوس يرفض مقارنته بميسي

بلال الخنوس
بلال الخنوس
إسلام مقلد

رفض المغربي بلال الخنوس، لاعب شتوتجارت الألماني، الدخول في أي مقارنات مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم التشابه الذي لاحظه البعض بين طريقة تسجيله لهدفه أمام كولن وأحد أهداف أسطورة برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

ونجح الخنوس في قيادة شتوتجارت لتحقيق فوز كبير على كولن بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني، بعدما سجل هدف فريقه في الدقيقة 39، ليواصل تقديم مستويات لافتة منذ بداية الموسم.

الخنوس: لا يمكن مقارنتي بميسي

وبعد نهاية المباراة، ذهب البعض إلى مقارنة هدف الخنوس بأحد الأهداف التي سجلها ميسي خلال مسيرته، إلا أن اللاعب المغربي سارع إلى رفض هذه المقارنة بشكل قاطع.

وقال الخنوس، في تصريحات نشرها موقع «YSscores»: «لا يمكن مقارنتي بميسي. لا يمكن مقارنة أي لاعب بميسي».

وتعكس تصريحات اللاعب حجم التقدير الذي يكنه للنجم الأرجنتيني، مع تأكيده في الوقت ذاته على ضرورة بناء مسيرته الخاصة بعيدًا عن المقارنات مع أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

شتوتجارت محطة مثالية لتطوير مستواه

وتحدث الخنوس عن اختياره الاستمرار مع شتوتجارت، مؤكدًا أن النادي الألماني يمثل البيئة المناسبة بالنسبة له من أجل مواصلة التطور واكتساب مزيد من الخبرات.

وقال: «شتوتجارت هو أفضل مكان بالنسبة لي من أجل التطور كلاعب. نحن نلعب في دوري أبطال أوروبا».

ويرى اللاعب المغربي أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا تمثل خطوة مهمة في مسيرته، خاصة أنها البطولة الكبرى الوحيدة التي لم يخض منافساتها حتى الآن.

«الشيء الوحيد الذي ينقصني هو دوري أبطال أوروبا»

وأوضح الخنوس أن مسيرته، رغم قصرها، شهدت خوضه العديد من أنواع المنافسات، لكنه كان يبحث عن فرصة للظهور في دوري أبطال أوروبا.

وقال: «خلال مسيرتي القصيرة، لعبت تقريبًا كل شيء، والشيء الوحيد الذي ينقصني هو دوري أبطال أوروبا. لذلك، أنا في المكان المناسب هنا».

ويعكس حديث الخنوس طموحه لتحقيق خطوة جديدة على المستوى الأوروبي، والاستفادة من وجود شتوتجارت في البطولة من أجل اكتساب خبرة إضافية أمام كبار أندية القارة.

عروض للرحيل.. والخنوس اختار البقاء

وكشف لاعب شتوتجارت عن تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية، لكنه أوضح أنها لم تكن مناسبة له في هذه المرحلة من مسيرته، مؤكدًا أنه فضل الاستمرار مع النادي الألماني.

وقال: «صحيح، لقد تلقيت عروضًا، لكنها لم تكن الخيار المناسب بالنسبة لي».

وأضاف: «عندما وصلت إلى شتوتجارت، وضعنا خطة تمتد لموسمين. أريد أن أقدم أداءً جيدًا وأن أضمن لنفسي مكانًا في التشكيلة الأساسية».

طموح كبير لإثبات نفسه

ويبدو أن الخنوس يضع لنفسه أهدافًا واضحة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها تثبيت أقدامه ضمن التشكيلة الأساسية لشتوتجارت، إلى جانب الاستفادة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لتطوير مستواه ورفع خبراته.

وبفضل بدايته القوية مع الفريق الألماني، يبدو النجم المغربي عازمًا على كتابة مسيرته الخاصة، بعيدًا عن أي مقارنات مع ميسي، والتركيز على التطور وإثبات قدراته في واحدة من أقوى البطولات الأوروبية.

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