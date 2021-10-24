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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يستضيف ليفربول في معركة شرسة بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد
مانشستر يونايتد ضد ليفربول

يحتضن ملعب أولد ترافورد قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساءً، عندما يستقبل مانشستر يونايتد غريمه التقليدي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما ياتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

وخاض مانشستر يونايتد 8 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، بينما حقق ليفربول الفوز في 5 مباريات وتعادل في ثلاث، ولم يتلق الريدز أي هزيمة.

لكن أنصار مانشستر يونايتد يشعرون بالمرارة في ظل النتائج الباهتة للفريق، الذي لم يحقق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، بعدما خسر مباراتين وحقق تعادل وحيد.

أما ليفربول يستهدف بقيادة نجمه محمد صلاح مواصلة بدايته الاستثنائية في الدوري الإنجليزي، وتحقيق الفوز السادس هذا الموسم، والمنافسة على لقب البريميرليج، طالما أن هناك احتمال حسابي لذلك.

وتشهد المباراة مواجهة فردية مرتقبة بين محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة مانشستر يونايتد.

أخبار قائمة مانشستر يونايتد

أوضح أولي جونار سولشاير المدير الفني، أن بعض لاعبي مانشستر يونايتد يعانون من كدمات قبل زيارة ليفربول لأولد ترافورد اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

كان ماركوس راشفورد وفريد قد خرجا في الشوط الثاني من مباراة يونايتد الأخيرة ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، وبعدها كشف سولشاير عن تعرض راشفورد، الذي سجل هدفنا الأول، لإصابة عضلية.

علاوة على ذلك، تحدثت بعض التقارير عن أن برونو فيرنانديز كان يعاني من آثار إصابة بعد مباراة الفريق الأخيرة، ومن جانبه، أشار المدرب النرويجي إلى احتمالية غيابه عن مواجهة ليفربول.

في الوقت نفسه، عاد أنتوني مارسيال إلى التدريبات الجماعية بعد غيابه عن مباراتي يونايتد الأخيرتين عقب التوقف الدولي، وقد يدخل قائمة مباراة الأحد.

أما رافاييل فاران فيستمر غيابه عن صفوف الشياطين الحمر بداعي إصابته في الفخذ التي تعرض لها مع المنتخب الفرنسي في التوقف الدولي الأخير.

وقال سولشاير في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: "بعض اللاعبين تعرضوا لكدمات، وهو أمر طبيعي في مباريات كرة القدم. لن أستبعد أي لاعب الآن من مباراة الأحد، ولكني في الوقت نفسه لا يمكنني تأكيد جاهزية الجميع. أنتوني لا يزال يعمل على استعادة كامل لياقته، وسنرى كيف سيبدو غدًا".

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق المدرب يورجن كلوب، تحدث سولشاير باستفاضة أكثر عن الموقف الحالي لقائمة يونايتد.

وتابع: "من الطبيعي أن يتعرض عدد من اللاعبين لكدمات وإصابات خفيفة في مباراة كمباراة الأربعاء. هناك لاعبان أو ثلاثة يعانون من كدمات، ولكني آمل أن أختار تشكيل مباراة الأحد من قائمة مكتملة. هناك شكوك حول جاهزية برونو، ولكنه يبذل كل ما في وسعه من أجل اللحاق بالمباراة".

وأضاف: "لا يمكنني تأكيد جاهزية فريد من عدمها الآن. قد يكون جميع اللاعبين جاهزين يوم الأحد، وقد يغيب عنا لاعبان أو ثلاثة. سنرى".

أخبار قائمة ليفربول

في  المقابل، يغيب عن صفوف ليفربول في مباراة الأحد اللاعبان تياجو ألكانتارا وهارفي إليوت بداعي الإصابة.

ومن المنتظر أن تشهد قائمة المباراة عودة كورتيس جونز عقب استئنافه التدريبات الجماعية مع الفريق.

ومن جهته، قال يورجن كلوب عن قائمة فريقه: "سنرى كيف ستسير الأمور. لقد مر يومان على مباراتنا ضد أتلتيكو، وعلينا التأكد من استعداد وجاهزية اللاعبين، ولكني لا يمكنني تحديد نسبة جاهزية اللاعبين الآن".

وأضاف: "الشيء الأكيد هو أن كورتيس سيشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية اليوم، وتياجو سيغيب عن المباراة".

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