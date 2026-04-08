تأييد خصم 6 نقاط من ليستر سيتي وتأزم موقف بقاؤه في دوري البطولة الإنجليزية

تفاقمت معاناة ليستر سيتي في صراع الهبوط بعد رفض استئنافهم ضد خصم ست نقاط من رصيدهم في دوري البطولة الإنجليزية.

ويحتل ليستر سيتي المركز الـ22 في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "التشامبيونشيب" برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز 23 نادي أكسفورد يونايتد.

وتقرر خصم 6 نقاط من رصيد فريق ليستر سيتي، بعد ثبوت مخالفته لقواعد الربحية والاستدامة الخاصة برابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وكشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية الأربعاء أن النادي زعم خلال تلك المعركة القانونية، أن رابطة البريمييرليج لا تملك الحق في فرض عقوبة رياضية عليهم الآن بعد هبوطهم إلى دوري الدرجة الأولى، لكن القرار أدى إلى تراجعهم إلى المركز العشرين في الترتيب.

ومنذ ذلك الحين، لم يحصد ليستر سوى تسع نقاط من 11 مباراة، ليحتل المركز الثاني والعشرين، بفارق نقطة واحدة عن بورتسموث، ويتفوق على أكسفورد بفارق الأهداف فقط.

وأشارت الصحيفة إلى صدور قرار من جانب لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، بتثبيت قرار خصم 6 نقاط من رصيد الفريق، على خلفية مخالفات تتعلق بالقواعد المالية، وهو ما يمثل ضربة موجعة لطموحات النادي في البقاء والمنافسة.

وُوجّهت إلى ليستر سيتي تهمة انتهاك قواعد الربحية والاستدامة الخاصة برابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (EFL) بمبلغ يقارب 21 مليون جنيه إسترليني خلال موسم 2023-2024 الذي تُوّج فيه بالصعود إلى الدوري الممتاز.

كما رفضت اللجنة أيضاً حجج رابطة الدوري الممتاز بأن ليستر يستحق خصم نقطة إضافية على الأقل لعدم التزامه بالموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر للكشف عن بياناته المالية قبل ثلاثة أشهر.

بدوره، اعترف النادي عبر بيان رسمي بأنّ قرار اللجنة المستقلة بالتوصية بخصم ست نقاط من نقاط النادي قد أيّده مجلس استئناف مستقل.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار، الذي قبله النادي، يتعلق بوضعه فيما يتعلق بقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة الثلاث سنوات المنتهية في يونيو 2024.

وتابع بالقول: "مع انتهاء هذه القضية وبقاء خمس مباريات في الموسم، يركز جميع المنتسبين للنادي تركيزًا كاملًا على المباريات المقبلة وعلى تحديد مسار الموسم من خلال نتائجنا على أرض الملعب .. ندرك أن هذه كانت فترة صعبة، ونشكر جماهيرنا على دعمهم المتواصل للفريق".

وبذلك، بات على الفريق أن يحقق الفوز في مبارياته الخمس المقبلة في البطولة أمام سوانسي سيتي وميلوول وهال سيتي على ملعبه وأمام بلاكبيرن روفرز وبورتسموث خارج ملعبه، لتفادي سيناريو الهبوط الصعب لدوري الدرجة الثالثة.