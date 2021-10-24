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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد الارتفاع المتواصل.. آخر أسعار الدواجن بالأسواق اليوم «فيديو»

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد في بث مباشر آخر أسعار الدواجن اليوم بالأسواق، بجميع أنواعها، ومدى الإقبال عليها.

وقال علي سيد، بائع بمحل في أحد الأسواق، أن سعر الفراخ البيضاء اليوم ٣٣ جنيها للكيلو،  البلدي بـ ٣٨ جنيها الكيلو، وسعر زوج الحمام ٣٥جنيها، مشيرا إلى هناك انخفاضا ملحوظا في أسعارها بما يعادل ٣ جنيهات في الكيلو.


وتابع أن سعر كيلو الأرانب وصل اليوم إلى ٤٥ جنيها، بينما يباع الرومي بـ٦٠ جنيها للكيلو، والبانيه  ب٧٥ جنيها، وتشهد أسعار تلك الفئة ارتفاعا  ملحوظا.


وارتفعت أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الماضية بسبب زيادة أسعار الأعلاف الخاصة بالدواجن بنسبة تصل إلى 85%، فضلا عن زيادة قيمة النقل عالميا، مما أدى إلى زيادة الأسعار وذلك بحسب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وأكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن سعر البيض والدواجن مناسب وعادل للمواطن،ولن تزيد سعر كرتونة البيض عن 49 جنيه.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن عزم الوزارة طرح كميات كبيرة من البيض والدواجن في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة بأسعار مناسبة وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

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