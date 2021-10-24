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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الليمون بـ 10 جنيهات.. آخر أسعار الخضار بالأسواق اليوم| فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر، آخر أسعار الخضار بسوق القناطر الخيرية اليوم، والتي شهدت استقرار ملحوظ، وسط إقبال المواطنين على الشراء.

 

في البداية، قال محمود كرم، بائع بالسوق، أن سعر كيلو الليمون ب١٠ جنيه، وسعر كيلو الطماطم ب٦ جنيه، بينما ويبدأ سعر كيلو الخيار ٣ جنيه.

 

وتابع أن سعر الباذنجان بـ٦ جنيه للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر ب١٠ جنيه للكيلو، والفلفل الألوان ب٢٠ جنيه الكيلو، وسعر الجزر ب٧ جنيه للكيلو.

 

وأشار أن سعر البصل ب٥ جنيه للكيلو، بينما البطاطس درجة اولى ب١٠ جنيه للكيلو، وسعر الثوم ب٣٥ جنيه الكيلو، والفلفل الحار ب١٠ جنيه للكيلو.

 

ويوجد إقبال متوسط من قبل المواطنين على الشراء، وسط حالة من الرضا على استقرار الأسعار في تلك الآونة.  

اسعار الخضار سعر كيلو الطماطم اسواق القناطر الخيرية استقرار الأسعار

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