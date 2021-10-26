ساكته وبتبصله.. هبة قطب تكشف بوادر اقتراب الطلاق

طالبت هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، الزوجة، بطلب الطلاق؛ في حالة تعرضها للضرب من زوجها.

وأضافت هبة قطب، في تصريحات، عبر برنامج الحكاية، المذاع على فضائية إم بي سي مصر: حينما تنفد الطاقة؛ اطلبي الطلاق.

وأشارت إلى أنه يمكن للرجل أو المرأة أن يطلبا الطلاق، ولكن بتهديد فقط، خاصة المرأة؛ لتعرف قدر غلاوتها عند زوجها.

وأكملت هبه قطب تصريحاتها: هنا العديد من المقدمات للطلاق؛ مثل أن تكون الزوجة “ساكته وبتبصله من تحت لتحت”، وترد على “أد السؤال ”.

وأشارت هبة قطب إلى أن الزوجة يمكن أن تتحدث في الهاتف خلال جلوسها مع زوجها مثلا، وهي تعلم أن هذا الأمر يضايقه.

واختتمت حديثها: في حالة ضرب الرجل لزوجته؛ يجب أن تطلب الطلاق علي الفور، ومن أول مرة؛ لأن الزوج الذي يضرب زوجته؛ غير أمين عليها.