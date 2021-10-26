مصر ولادة.. محمد صلاح حديث العالم بعد هاتريك مانشستر يونايتد| شاهد

استعرضت فضائية اكسترا نيوز" تقريرا باسم "مصر ولادة.. محمد صلاح حديث العالم بعد هاتريك مانشستر يونايتد".

وأصبح النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، حديث العالم بعد استمرار تألقه فى مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، وتحقيقه ثلاثة أهداف وصناعة آخر من خمسة أهداف نظيفة سجلها نجوم الريدز على أرض الشياطين الحمر، وانهالت الإشادات من الصحف الإنجليزية والعالمية على النجم المصرى عقب المباراة.

وبالطبع، يتصدر اسم النجم المصرى محمد صلاح اهتمامات المصريين ولا يتزحزح يوميا عن صدارة الترند بما يحققه فى كل مباراة من أرقام قياسية جديدة، وتصدر محمد صلاح اليوم ترند "تويتر"، بـ 6 هاشتاجات مختلفة تشيد بأدائه المبهر أمام مانشستر يونايتد، وتغنت فى هذه الهاشتاجات آلاف التعليقات احتفاءً بأداء الفرعون المصري.

وقاد النجم المصرى محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، فى قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، فى المباراة التى شهدت تألق محمد صلاح الذى سجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدف آخر.

وصنع نجمنا المصرى محمد صلاح هدف ليفربول الأول الذى سجله الغانى نابى كيتا فى الدقيقة 5، قبل أن يسجل البرتغالى ديوجو جوتا الثانى فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وفى الدقيقة 38 سجل النجم المصرى محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول من عرضية مميزة من نابى كيتا، قبل أن يسجل محمد صلاح هدفه الشخصى الثانى والرابع للريدز فى الدقيقة 45.

وتعرض المخضرم جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول للإصابة وخرج من الدقيقة 27 وحل بدلا منه كورتيس جونز.

وقبل نهاية الشوط الأول، دخل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، فى مشادة قوية مع لاعبى ليفربول، بعد أن ركل الكرة بقوة فى اللاعب كورتيس جونز.

وفى الشوط الثانى، أضاف محمد صلاح الهدف الثالث له ، والخامس لفريقه عند الدقيقة 50، بعدها سجل كريستيانو رونالدو هدفا لمانشستر يونايتد وتم إلغاؤه بداعى التسلل.