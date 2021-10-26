عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر ولادة.. محمد صلاح حديث العالم بعد هاتريك مانشستر يونايتد| شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

استعرضت فضائية اكسترا نيوز" تقريرا باسم "مصر ولادة.. محمد صلاح حديث العالم بعد هاتريك مانشستر يونايتد".

 

وأصبح النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، حديث العالم بعد استمرار تألقه فى مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، وتحقيقه ثلاثة أهداف وصناعة آخر من خمسة أهداف نظيفة سجلها نجوم الريدز على أرض الشياطين الحمر، وانهالت الإشادات من الصحف الإنجليزية والعالمية على النجم المصرى عقب المباراة.

 

وبالطبع، يتصدر اسم النجم المصرى محمد صلاح اهتمامات المصريين ولا يتزحزح يوميا عن صدارة الترند بما يحققه فى كل مباراة من أرقام قياسية جديدة، وتصدر محمد صلاح اليوم ترند "تويتر"، بـ 6 هاشتاجات مختلفة تشيد بأدائه المبهر أمام مانشستر يونايتد، وتغنت فى هذه الهاشتاجات آلاف التعليقات احتفاءً بأداء الفرعون المصري.

 

وقاد النجم المصرى محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، فى قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، فى المباراة التى شهدت تألق محمد صلاح الذى سجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدف آخر.

 

وصنع نجمنا المصرى محمد صلاح هدف ليفربول الأول الذى سجله الغانى نابى كيتا فى الدقيقة 5، قبل أن يسجل البرتغالى ديوجو جوتا الثانى فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

 

وفى الدقيقة 38 سجل النجم المصرى محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول من عرضية مميزة من نابى كيتا، قبل أن يسجل محمد صلاح هدفه الشخصى الثانى والرابع للريدز فى الدقيقة 45.

 

وتعرض المخضرم جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول للإصابة وخرج من الدقيقة 27 وحل بدلا منه كورتيس جونز.

 

وقبل نهاية الشوط الأول، دخل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، فى مشادة قوية مع لاعبى ليفربول، بعد أن ركل الكرة بقوة فى اللاعب كورتيس جونز.

 

وفى الشوط الثانى، أضاف محمد صلاح الهدف الثالث له ، والخامس لفريقه عند الدقيقة 50، بعدها سجل كريستيانو رونالدو هدفا لمانشستر يونايتد وتم إلغاؤه بداعى التسلل.

محمد صلاح ليفربول ليفربول الانجليزي الصحف الإنجليزية مانشستر يونايتد

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا يستهل مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة الجونة .. اليوم

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

بعد قطع العلاقات الدبلوماسية ..قرار جزائري جديد بشأن المغرب

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي بافتتاح مبارياته في الدوري

مي كساب تعلن تعافيها من فيروس كورونا

لبنان .. رئيس الحكومة يزف بشرى سارة بشأن سعر البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

بايدن يقر كشف السرية عن وثائق خاصة باقتحام الكونجرس رغم رفض ترامب

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

الإغلاق وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبات تنتظر شركات السياحة المخالفة لشروط العمرة

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

حكاية قتل من غرفة الإعدام.. نادية تطلب الصلاة وعشيقها يحتسي 4 فناجين قهوة | نوستالجيا

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. رئيسا للنادي.. أسباب عودة مرتضى منصور للزمالك

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ