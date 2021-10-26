نجم الزمالك السابق يعدد نقاط القوة بـ إنبي قبل مواجهة اليوم

أكد حمادة طلبة نجم الزمالك السابق أن مباراة الفريق اليوم أمام إنبي هامه خاصة وأنها اول مباراة في الدوري المصري للفريقين

وأضاف حمادة طلبه في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن حلمي طولان المدير الفني لانبي لديه خبرات كبيره في كيفية تحقيق الفوز أمام الزمالك بالاضافه لمعرفته بإمكانيات كل للاعب في الفريق متمنيا أن يكون باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك درس الفريق المنافس جيدا.

وتابع أن لاعبي الزمالك لابد وان يخوضوا المباراة ولديهم الثقه في تحقيق الفوز وتقديم أداء جيد حتي تكون بداية جيده للفريق للحفاظ على لقب الدوري المصري.

وتابع أن الزمالك يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير مشددا أن الفريق قدم أداء رائع في مباراة توسكر الكيني.

وأكمل أن مصطفي فتحي للاعب الفريق مميز ولديه إمكانيات رائعه ولكنه يحتاج المشاركه بشكل منتظم.

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل لقاء إنبي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني، والجهازين الطبي والإداري، قبل مواجهة إنبي المرتقبة في الدوري.



ويستعد الفريق الأبيض لقاء إنبي المقرر له في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد