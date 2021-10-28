بعد إقالة كومان .. من يتولي تدريب برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، المرشح الأبرز لتدريب برشلونة هذا الموسم، خلفًا للهولندي رونالد كومان.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد القطري، يعد المرشح الأول لتدريب برشلونة.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، إقالة الهولندي رونالد كومان، بعد الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد، في الجولة الـ11 من الليجا.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أقال النادي رونالد كومان من منصبه كمدرب للفريق الأول الليلة، حيث إن الرئيس خوان لابورتا أبلغه بالقرار بعد الهزيمة أمام رايو فايكانو".

وأضاف: "رونالد كومان سيودع الفريق، غدًا الخميس، في المدينة الرياضية".

واختتم البيان: "يود برشلونة أن يشكر كومان على خدمته للنادي، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية".