شريف عامر عن أسرة الطفل المعجزة: أصبحت تحت الضوء وقدر الله وما شاء فعل

قال الإعلامي شريف عامر بعد أن عرض تقريرا عن الطفل المعجزة “العائلة أصبحت تحت الضوء، قدر الله وما شاء فعل في قدرة أسرة أحمد إنهم يساعدوه وأنه يدخل مسابقات ويتكرم.. بيت مصري له أصل كريم”.

وعرض شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد رد فعل أسرة الطفل أحمد تامر والمعروف إعلاميا بالطفل المعجزة، بعد إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة هاتفية معه.

وأوضح الفيديو، فرحة أسرة الطفل أحمد بمداخلة الرئيس السيسي مع ابنهم، حيث أطلقت عدد من السيدات بأسرته الزغاريد فرحا بمداخلة الرئيس السيسي مع الطفل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى أمس مداخلة هاتفية مع الطفل أحمد تامر، ووعده أن يقرأ القرآن خلال افتتاح المشروع القادم.