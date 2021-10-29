تكريم هاني شنودة.. ندوة عن موسيقى الجاز بمصر.. حفل غنائي لنهى فكري مغنية موسيقى الجاز.. تفاصيل أول أيام مهرجان القاهرة الدولي للجاز

استقبل مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية أولى أيام مهرجان القاهرة الدولي للجاز في دورته ال ١٣ بحفل غنائي و تكريم و ندوات.





بدأت فعاليات اليوم بندوة مع الموسيقار هاني شنودة حول موسيقى الجاز في مصر وتاريخ أشهر فرق الموسيقى الغربية بجانب رائد موسيقى الجاز الموسيقار مجدي بغدادي.





بجانب افتتاح معرض صور فوتوغرافية يستعرض تاريخ ورحلة أساطير الفرق الموسيقية في مصر.





و قدم المهرجان لفتة فنية مميزة بتكريم ايقونة الموسيقي الموسيقار هاني شنودة عن تاريخه الفني الحافل و شكر هاني الجمهور قائلا "أشكرالشعب المصرى الذى سمح باختلاف الموسيقى وتذوقه لها".



وقدمت فنانة الجاز نهي فكري بعض اغاني الجاز المميزة في سهرة موسيقية كما قدمت اغنيتين جديدتين من تأليفها و قدمت اغاني عربية واعتدمت على موسيقي البوب و الروك.





ويسدل ستار المهرجان بحفل الفنان السوداني الكبير طارق الحاوي، أحد رواد موسيقى الچاز والبلوز في السودان، ويقدم عرضاً مشتركاًمع مجموعة من الموسيقيين المصريين، وهم: المطرب أدهم رشدي وعازف الدرامز جمال فهيم، مع عازفي الجيتار شريف واطسن وآلان عويجانمن لبنان.





تفاصيل الدورة الـ 13 لمهرجان القاهرة الدولى للجاز





تحتضن النسخة الثالثة عشرة للمهرجان مشاركة 20 فرقة موسيقية من 13 دولة، من بينها مشاركة مصرية متميزة، من بينها فرقة الدور الأولومحمد أبو ذكري، ورباعي سامر جورج، وفرقة طارق رؤوف وبهاء الدهبي وفريق أوتاك و سول ترينز، هذا بجانب توليفة مميزة من المشاركاتالدولية، مثل Strake & Gorter من ألمانيا، وEdi Nulz من النمسا، وفريق Nuno Campos Quartet من البرتغال، والفنانة الهولدنيةAgnes Gosling، وفريق Kruidkoek الهولندي، إضافة إلى المجري Viktor Toth والفرقة السويسرية Christoph Stiefel Trio والفرقةالدنماركية Mads Mathias Quartet، مع مشاركة Djaima من بلغاريا، وDock in Absolute من لوكسمبورج والفنان طارق الحاوي منالسودان.





كما تشهد النسخة الحالية عودة التعاون الثقافي بين المهرجان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستضيف لأول مرة ثلاث فرق موسيقيةأمريكية هي: ICX Jazz Ensemble ومجموعة AJOYO بجانب الفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية أيمن فانوس والذي تشاركه عازفةالتشيلو الأمريكية الشهيرة Frances-Marie Uitti، كما ينظم المهرجان على هامش عروضه الموسيقية معارض للصور الفوتوغرافيةتستعرض تاريخ أهم الفرق الغربية في مصر.



بدأت رحلة مهرجان القاهرة الدولي للچاز في عام 2009، بمبادرة من الفنان عازف البيانو والمؤلف الموسيقي عمرو صلاح؛ بهدف إثراءالمشهد الثقافي المصري، وزيادة الوعي المجتمعي بالموسيقى، ويأتي المهرجان من تنظيم أجوا للفعاليات الثقافية وهو ممول من الإتحادالأوروبي بالتعاون مع المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية EUNIC وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بجانبكل من السفارة الأمريكية، معهد جوته، المنتدى الثقافي النمساوي، سفارة الدانمارك، جاز دانمارك، المعهد المجري، صندوق الفنون المسرحيةالهولندي، إضافة إلى سفارة البرتغال، صندوق التنمية الثقافية لكسمبورج، المورد الثقافي، والمؤسسة الثقافية السويسرية "بروهلفتسياالقاهرة".

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