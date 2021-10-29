منظومة تنازلات وقوانين تحتاج إلى تعديل.. ندوة " حقوق المبدعين" في المجلس الأعلى للثقافة

اقيمت ندوة بعنوان " حقوق المبدعين .. أبعاد قانونية وأبعاد عملية" في المجلس الاعلى للثقافة وقدمها حسام لطفي، مقرر لجنة الملكية الفكرية، بحضور المهندس حسام صالح، ‏‎المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية،ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وماضي توفيق الدقن رئيس جمعية أبناء فناني مصرـ.

وقال المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية ان هناك فنانون رحلوا ولهم حق، وعلينا أن نعيده لهم، وقانون حق الأداء العلنى مهم، لكن هناك البعض لا يوافقون عليه، مع أن هذا القانون لو تم تطبيقه، فإن مستوى المهنة سوف يرتفع جدا، لأن ذلك سوف يحمى الفنان ولن يجعله يقدم أي تنازلات.

و تابع مسعد فودة نقيب المهن السينمائية من يعمل فى خارج العمل النقابي لا يشعر بمدي المشاكل التى يعاني منها الفنانيين من المخرج والمنتج تحت مظلة الحماية الاجتماعية للفنان فالتعاقدات صعبة نتيجة و تبدا التنازلات من قبل الفنانيين من اجل اجر عالي و تبدأ منظومة من التنازلات ولو اتفقت المؤسسات سيتم حل الازمة".

وأكد أن بعض الدول العربية مثل المغرب و الجزائر متقدمة فى تلك الفكرة و يرجو من القانون الاهتمام بتلك القضية و حقوق المؤديين".

قال المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية انه يدعم حق كل عامل في الفن و القانون هو الحاكم و الفيصلو تعاقدتهم دائما اساسها القانون ويقوم بكتابة كافة القوانين الملزمة فى العقد قبل إبرامه، وهو ما يجعل كل الجهات ملتزمة بهذا التعاقد.

وأكد انه يقوم بدخول منازعات من اجل حقوق العمل فكل المجالات التي يمتلكها لها حقوق و يدفع الكثير من الاموال من اجل تلك الحقوقواوضح ان الجهات الإنتاجية لا يضرها تنفيذ القانون، فهو ليس بندا جديدا، ولا أمرا مستحدثا فهو يحترم كل المؤسسات على الساحة الفنية فيستفيد من الاعمال الفنية التى يعمل فيها و يبيعها".

وتابع قائلا :" إن القوانين تحتاج الي تعديل بسبب التقدم فالادوات التي يتم استخدامها فى انتاج الاعمال تقدمت و تطورت و القوانيين القديمة لم تتضمن حقوق الديجتال فاصبح مهم و له صفحة ونص فى الحقوق عنده بينما بعض المجالات الاخري سطر فقط فعندما لا بصبحهناك قانون تحصل منازعات".

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