الداخلية تشارك في احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. صور

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية احتفالية لطلبة عدد من مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الإحتفال بتلك المناسبة، وذلك بمقر النادى العام لضباط الشرطة بمدينة نصر، حيث تم استقبال الأطفال وإهدائهم (العصا البيضاء).



ولاقت تلك المبادرة الإنسانية صدى طيب لدى الأطفال وقبولاً وإستحساناً من القائمين على الزيارة، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.

وذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية ، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء.

الاحتفالية

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