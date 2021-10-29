خلال 7 سنوات .. ارتفاع معدلات جرائم الانتحار في الهند إلى الضعف

كشف تقرير بعنوان "الوفيات العرضية وحالات الانتحار في الهند 2020''، منسوب لـ المكتب الوطني لسجلات الجريمة (NCRB) في نيودلهي، عن أن حالات الانتحار تضاعفت في السبع سنوات الاخيرة بين عامي 2014 و 2020.

أوضح التقرير الحكومي في الهند زيادة بنسبة 10 في المائة في حالات الانتحار حيث ارتفع العدد إلى 153 ألفًا في عام 2020 من 139 ألفًا في عام 2019.

تم إعداد التقرير، الذي يحمل عنوان "الوفيات العرضية وحالات الانتحار في الهند 2020'' ، من قبل المكتب الوطني لسجلات الجريمة (NCRB) ، وهي وكالة حكومية هندية مسؤولة عن جمع بيانات الجريمة وتحليلها.

ويقول التقرير الذي نُشر في 28 أكتوبر: "شهدت حالات الانتحار بين الطلاب أعلى زيادة بنسبة 21.2 في المائة، يليها الأشخاص المهنيون / ذوو الرواتب - بزيادة 16.50 في المائة - والعاملون بأجر يومي حيث كان هناك ارتفاع بنسبة 15.67 في المائة".

التقرير السنوي للوفيات العرضية والانتحار (ADSI) ، الصادر عن NCRB ، هو السجل الرسمي لعدد الحوادث أو حالات الانتحار التي حدثت في الهند في أي عام معين.

وشكل العاملون بأجر يومي أكبر مجموعة بين إجمالي ضحايا الانتحار - 37،666 في عام 2020 من 32،563 في عام 2019.

جاء في التقرير: "من بين 108.582 حالة انتحار ذكور، ارتكب معظمها عاملين بأجر يومي (33164) يليهم العاملون لحسابهم الخاص (15990) والعاطلون عن العمل (12893)".

أضاف: "من إجمالي 44498 حالة انتحار ، كان أعلى رقم (22372) لربات البيوت ، تليها الطالبات (5559) والعاملات بأجر يومي (4493).

ووفقًا للتقرير، فإن هذه البيانات تصور فقط مهنة أولئك الذين انتحروا ولا تقدم أي دليل على سبب الانتحار.