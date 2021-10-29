عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 7 سنوات .. ارتفاع معدلات جرائم الانتحار في الهند إلى الضعف

الهنود
الهنود

كشف تقرير بعنوان "الوفيات العرضية وحالات الانتحار في الهند 2020''، منسوب لـ المكتب الوطني لسجلات الجريمة (NCRB) في نيودلهي، عن أن حالات الانتحار تضاعفت في السبع سنوات الاخيرة بين عامي 2014 و 2020.

أوضح التقرير الحكومي في الهند زيادة بنسبة 10 في المائة في حالات الانتحار حيث ارتفع العدد إلى 153 ألفًا في عام 2020 من 139 ألفًا في عام 2019.

تم إعداد التقرير، الذي يحمل عنوان "الوفيات العرضية وحالات الانتحار في الهند 2020'' ، من قبل المكتب الوطني لسجلات الجريمة (NCRB) ، وهي وكالة حكومية هندية مسؤولة عن جمع بيانات الجريمة وتحليلها.

ويقول التقرير الذي نُشر في 28 أكتوبر: "شهدت حالات الانتحار بين الطلاب أعلى زيادة بنسبة 21.2 في المائة، يليها الأشخاص المهنيون / ذوو الرواتب - بزيادة 16.50 في المائة - والعاملون بأجر يومي حيث كان هناك ارتفاع بنسبة 15.67 في المائة".

التقرير السنوي للوفيات العرضية والانتحار (ADSI) ، الصادر عن NCRB ، هو السجل الرسمي لعدد الحوادث أو حالات الانتحار التي حدثت في الهند في أي عام معين.

وشكل العاملون بأجر يومي أكبر مجموعة بين إجمالي ضحايا الانتحار - 37،666 في عام 2020 من 32،563 في عام 2019.

جاء في التقرير: "من بين 108.582 حالة انتحار ذكور، ارتكب معظمها عاملين بأجر يومي (33164) يليهم العاملون لحسابهم الخاص (15990) والعاطلون عن العمل (12893)".

أضاف: "من إجمالي 44498 حالة انتحار ، كان أعلى رقم (22372) لربات البيوت ، تليها الطالبات (5559) والعاملات بأجر يومي (4493).

ووفقًا للتقرير، فإن هذه البيانات تصور فقط مهنة أولئك الذين انتحروا ولا تقدم أي دليل على سبب الانتحار.

الهند عام 2020 حالات الانتحار التقرير السنوي نيودلهي جرائم حوادث وفيات

موضوعات متعلقة

علماء فلك يحذرون من عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا .. تفاصيل

ارتفاع أرباح أكبر شركتين نفطيتين بأمريكا مع اتهامات بالتسبب في تغير المناخ

وزير الصحة الجيبوتي يستقبل سفير مصر لبحث التعاون المشترك .. صور

"كراهية المثليين" تفجر عشرات المدن الإيطالية بالمظاهرات |فيديو

فرنسا تهدد بالعقوبات ضد لندن والمملكة المتحدة تدرس الإجراءات القانونية

تقديراً لإنجازاته ومسيرته.. منح رئيس مجلس التسامح العالمي وسام الكونجرس الكولومبي.. صور

سفير مصر بكوريا الجنوبية يُشارك في تسليم جوائز اليونسكو لمُدن التعلم

بحضور دولي في برلين .. سفير مصر يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة |صور

ترشيحاتنا

حدث افتراضي.. تفاصيل الإعلان عن أفضل 10 كتب لعام 2021

أسباب ضيق الرزق .. أمر عظيم نهت عنه الإفتاء| فيديو

كادت تلقيها في القمامة.. مسنة تكتشف ماسة نادرة قيمتها بالملايين

دراسة : بخاخات الستيرويد الأنفية تحمي من عدوى فيروس كورونا 22%

حقوق عين شمس تعلن تعليمات مهمة لـ طلاب الشعب الثلاث بشأن المصروفات

جديد في مصر .. سيتروين تطرح نسختها C4 موديل 2022| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

السعودية تطرد السفير اللبناني بعد تصريحات جورج قرداحي

دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجا .. مصطفى مدبولي: الدولة تدرس تدابير خفض الدعم على رغيف الخبز

أفية فيلم وقفة رجالة يضع بيومي فؤاد في أزمة مع السعوديين و تركي آل الشيخ.. التفاصيل الكاملة

علماء فلك يحذرون من عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا .. تفاصيل

مدبولي: رفع حالة الطوارئ يعكس حالة الاستقرار بالبلاد ونجاح الحرب على الإرهاب

كقصص الخيال.. تفاصيل عجيبة في جريمة قتل مليارديرة ومساعدها المصري بـ مونت كارلو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"زهرة سوريا".. من هي شرارة الانطلاقة لليوم العالمي لضحايا الشرف؟

ميرسي "تاو".. عشاق الشياطين الحمر يحتفلون بأسد جنوب إفريقيا وسر الرقصة السحرية.. صور

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

فيديو

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ