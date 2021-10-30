أمين المجلس العربي للطفولة: الفكر الظلامي يخترق المدارس وبالتعليم نقضي عليه

قال الدكتور حسن البيلاوي، أستاذ علم اجتماع التربية، وأمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، إن البطالة مشكلة اقتصادية وليست تعليمية والتعليم لا يمنح فرص العمل على العكس تماما، مشيرا إلى أن الأرجنتين من أكثر الدول الطاردة للعلماء والمثقفين.

وأضاف الدكتور حسن البيلاوي، خلال حواره مع الاعلامي ابراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن التعليم الفني يسمى التشعيب وهو دلالة على عدم المساواة الاجتماعية في أى مجتمع بالعالم، قائلا: اسمه تشعيب وليس تنوع والتنوع يكون داخل الاطار والتعليم ليس أداة للدولة لإنه يعني أن المجتمع كتلة واحدة.

وأشار حسن البيلاوي ، إلى أن أحد التلاميذ لديه أجرت دراسة داخل إحدى المدارس على الفكر الظلامي الديني، ووجدت أن التلاميذ يرددن "بالله يا أبلة .. بالله يا أبلة"، قائلا: ان تلك الجملة ليست مصرية وهنا تجد الاختراق الايدلوجي داخل المدارس واقتباسات لغوية واضحة تظهر شكل السيطرة والهيمنة، مؤكدًا أن الميدان الأول لحسم الصراع مع ايدلوجية الفكر الظلامي الديني هو التعليم.

وتابع حسن البيلاوي، أن الفكر الظلامي الديني مع الاموال وضع ايدلوجية وواقع تنموي، وهذا الواقع المتكامل الموجود هو الذي هيمن على مصر وما زال حتى الآن وفي لحظة من اللحظات خطفوا كرسي الدولة ولم يزالوا متواجدين.

وأكد حسن البيلاوي، أنه في الصراع الاجتماعي كل قوة من القوى ترغب في حسم صراعها مع القوى الاخرى من خلال العنف الرمزي وليس العنف الصريح، موضحًا ان العنف الرمزي يكون من خلال وضع أيدلوجية وتسهيلها وتسهيل العقائد ونمط السلوك والافكار ونجحوا في ذلك.