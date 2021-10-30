تنفيذ 252 ألف عملية تداول بالبورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 18.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2778 مليون ورقة منفذة على 252 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 27.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2415 مليون ورقة منفذة على 208 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

واستحوذت الأسهم على 41.31 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.69 % خلال الأسبوع.

وتباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 11506.63 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 2305.37 نقطة.