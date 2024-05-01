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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: مازلنا نبحث عرض وقف إطلاق النار الأخير

أرشيفية
أرشيفية

نقلت وكالة رويترز الأمريكية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مسؤول بحركة حماس، أن الحركة لا تزال تبحث عرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأخير.

وقال المسؤول بحماس، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن وقف إطلاق النار ما هي إلا محاولة للضغط على الحركة وتبرئة إسرائيل.

وحمّل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حركة حماس مسؤولية عرقلة التوصل لصفقة التبادل حتى الآن؛ وذلك خلال اجتماعه مع رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في تل أبيب.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ألقى بلينكن باللوم مباشرة على حماس لفشلها في التوصل إلى صفقة رهائن، قائلا هي "السبب الوحيد لعدم تحقيق ذلك".

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