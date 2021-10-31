أول ظهور لـ إليك بالدوين منذ قتله مديرة تصوير فيلمه بالخطأ..ماذا قال؟

تحدث إليك بالدوين لأول مرة أمام الكاميرات عن واقفة قتله مديرة تصوير فيلمه الجديد "راست-Rust" عن طريق الخطأ، وصفها بأنها صديقته وأنه على "اتصال دائم" بأسرتها المكلومة.

قال بالدوين في مقطع فيديو نشرته صحيفة "تي إم زي":"كانت صديقي، لقد كنا طاقمًا جيدًا للغاية، كنا نقوم بتصوير فيلم معًا ثم حدث هذا الحدث الرهيب".

يعتقد المحققون أن مسدس بالدوين أطلق رصاصة حية واحدة قتلت المصورة السينمائية هالينا هتشينز وجرح المخرج جويل سوزا.

انضمت إلى بالدوين زوجته هيلاريا عندما تحدث إلى المصورين وصورت المحادثة بهاتفها الذكي، وغالبًا ما كانت تحاول إقناع زوجها بالتوقف عن الكلام. قال بالدوين إنه كان يتحدث علانية حتى يتوقف المصورون عن ملاحقة أسرته.

وصف بالدوين حادث إطلاق النار بأنه "حدث واحد في كل تريليون" وقال إنه التقى بزوج هتشينز. "إنه في حالة صدمة، ولديه ابن يبلغ من العمر 9 سنوات. نحن على اتصال دائم به لأننا قلقون للغاية على أسرته وطفله. كما قلت، نحن ننتظر بفارغ الصبر أن يخبرنا قسم العمدة بما أسفر عنه تحقيقهم".

قال المحققون في نيو مكسيكو حيث وقع إطلاق النار أن هناك "بعض الرضا" في كيفية التعامل مع الأسلحة في موقع التصوير ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات.

قال رئيس شرطة مقاطعة "سانتا في"، أدان ميندوزا، إنه تم العثور على 500 طلقة من الذخيرة - مزيج من الذخيرة الفارغة والطلقات الوهمية والذخيرة الحية المشتبه بها - أثناء البحث في مجموعة أفلام "راست".

استعاد المحققون قذيفة رئيسية يعتقدون أن الممثل أطلقها. يتم إجراء الاختبار للتأكد مما إذا كانت المقذوفة المأخوذة من كتف سوزا قد أطلقت من نفس مسدس كولت الطويل الذي استخدمه بالدوين. سيساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحليل المقذوفات.

أخبر سوزا الذي كان يقف خلف هتشينز، المحققين أنه لا ينبغي أبدًا أن تكون هناك جولات حية بالقرب من مكان الحادث.

وقالت مدعية المقاطعة ماري كارماك-ألتويس إن المحققين لا يمكنهم تحديد ما إذا كان ذلك بسبب الإهمال أم من قبل من. ووصفتها بأنها حالة معقدة تتطلب المزيد من البحث والتحليل.