عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول ظهور لـ إليك بالدوين منذ قتله مديرة تصوير فيلمه بالخطأ..ماذا قال؟

صدى البلد

تحدث إليك بالدوين لأول مرة أمام الكاميرات عن واقفة قتله مديرة تصوير فيلمه الجديد "راست-Rust" عن طريق الخطأ، وصفها بأنها صديقته وأنه على "اتصال دائم" بأسرتها المكلومة.

قال بالدوين في مقطع فيديو نشرته صحيفة "تي إم زي":"كانت صديقي،  لقد كنا طاقمًا جيدًا للغاية، كنا نقوم بتصوير فيلم معًا ثم حدث هذا الحدث الرهيب".

يعتقد المحققون أن مسدس بالدوين أطلق رصاصة حية واحدة قتلت المصورة السينمائية هالينا هتشينز وجرح المخرج جويل سوزا.

انضمت إلى بالدوين زوجته هيلاريا عندما تحدث إلى المصورين وصورت المحادثة بهاتفها الذكي، وغالبًا ما كانت تحاول إقناع زوجها بالتوقف عن الكلام. قال بالدوين إنه كان يتحدث علانية حتى يتوقف المصورون عن ملاحقة أسرته.

تحرش جنسي وإهمال.. تفاصيل خطيرة في مقتل مصورة فيلم أليك بالدوين بأمريكا

أليك بالدوين كان يستهدف الكاميرا.. شبح الإهمال يطارد صناع فيلم Rust

وصف بالدوين حادث إطلاق النار بأنه "حدث واحد في كل تريليون" وقال إنه التقى بزوج هتشينز. "إنه في حالة صدمة، ولديه ابن يبلغ من العمر 9 سنوات. نحن على اتصال دائم به لأننا قلقون للغاية على أسرته وطفله. كما قلت، نحن ننتظر بفارغ الصبر أن يخبرنا قسم العمدة بما أسفر عنه تحقيقهم".

قال المحققون في نيو مكسيكو حيث وقع إطلاق النار أن هناك "بعض الرضا" في كيفية التعامل مع الأسلحة في موقع التصوير ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات.

قال رئيس شرطة مقاطعة "سانتا في"، أدان ميندوزا، إنه تم العثور على 500 طلقة من الذخيرة - مزيج من الذخيرة الفارغة والطلقات الوهمية والذخيرة الحية المشتبه بها - أثناء البحث في مجموعة أفلام "راست".

استعاد المحققون قذيفة رئيسية يعتقدون أن الممثل أطلقها. يتم إجراء الاختبار للتأكد مما إذا كانت المقذوفة المأخوذة من كتف سوزا قد أطلقت من نفس مسدس كولت الطويل الذي استخدمه بالدوين. سيساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحليل المقذوفات.

أخبر سوزا  الذي كان يقف خلف هتشينز، المحققين أنه لا ينبغي أبدًا أن تكون هناك جولات حية بالقرب من مكان الحادث.

وقالت مدعية المقاطعة ماري كارماك-ألتويس إن المحققين لا يمكنهم تحديد ما إذا كان ذلك بسبب الإهمال أم من قبل من. ووصفتها بأنها حالة معقدة تتطلب المزيد من البحث والتحليل.

أليك بالدوين مديرة تصوير بالدوين هالينا هتشينز رأسه

ترشيحاتنا

علي جمعة: 95% من أحاديث النبي تحدثت عن الأخلاق والمعاملات

أول ظهور لـ إليك بالدوين منذ قتله مديرة تصوير فيلمه بالخطأ..ماذا قال؟

توقف عن تناولها فورا.. 4 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالخرف

المقاولون يكشف كواليس جديدة عن احتراف محمد صلاح فى بازل السويسري

اقتصاد الإمارات| الاتحادية للضرائب: دخول اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة حيز التنفيذ

توقعات الأبراج .. حظك اليوم الأحد 31 /10 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة| فيديو

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة سقوط رئيس وزراء تايلاند أثناء توجهه لإلقاء خطاب عن كورونا

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

فيديو

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ