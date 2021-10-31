مديران فنيان لفريق النجوم في لقاء واحد .. الطويلة يكشف تفاصيل الواقعة

في واقعة غريبة جديدة يشهدها الدوري المصري تواجد مديران فنيان في لقاء واحد لقيادة فريق النجوم بدورى القسم الثالث .

وقال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : قام أبو العينين شحاتة بتقديم استقالته من تدريب الفريق وبعدها تم تعاقده مع نادي ألعاب دمنهور بدوري القسم الثاني وهذا حقه وأدار مباراة للفريق الجديد بعد 5 أيام من استقالته من تدريب النجوم .

وأكمل : تواجده في لقاء اليوم أمام البدرشين هي محاولة منه لإثبات حالة فقط ولكن نحن معنا الأدلة والمستندات

وأوضح : نادي النجوم تعاقد مع علاء إبراهيم لقيادة الفريق فنيا وما يحاول فعله أبو العينين شحاته محاولة لكي ينجو من دفع الشرط الجزائي بجانب مقدم التعاقد .

وأضاف : إذا خرج نادي دمنهور وأثبت أنه غير مقيد معه سأعيده للفريق بكافة التزاماتنا نحوه وفق التعاقد بيننا .

وأختتم محمد الطويلة رئيس نادي النجوم تصريحاته قائلا : النجوم قادر على إعادة حقه ومعنا كافة الأدلة التي تثبت صحة موقفنا .

في نفس السياق أكد علاء إبراهيم المدير الفني لنادي النجوم أنه لم يحدث مشادة مع أبو العينين شحاته مؤكدا انه صديقه في الملاعب .

واضاف علاء إبراهيم خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : أبو العينين أخ وصديق ملاعب ولم يحدث بيننا خلاف أو مشادة كما يقال وليس لي دخل بما حدث .

وأكمل : تعاقدت مع نادي النجوم منذ 8 أيام وانا من يدير الفريق فنيا من وقتها ولم يتواجد أبو العينين شحاتة غير اليوم في المباراة .