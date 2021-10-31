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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مديران فنيان لفريق النجوم في لقاء واحد .. الطويلة يكشف تفاصيل الواقعة

فريق نجوم - أرشيفية
فريق نجوم - أرشيفية

في واقعة غريبة جديدة يشهدها الدوري المصري تواجد مديران فنيان في لقاء واحد لقيادة فريق النجوم بدورى القسم الثالث . 

وقال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : قام أبو العينين شحاتة بتقديم استقالته من تدريب الفريق وبعدها تم تعاقده مع نادي ألعاب دمنهور بدوري القسم الثاني وهذا حقه وأدار مباراة للفريق الجديد بعد 5 أيام من استقالته من تدريب النجوم . 

وأكمل : تواجده في لقاء اليوم أمام البدرشين هي محاولة منه لإثبات حالة فقط ولكن نحن معنا الأدلة والمستندات 

وأوضح : نادي النجوم تعاقد مع علاء إبراهيم لقيادة الفريق فنيا وما يحاول فعله أبو العينين شحاته محاولة لكي ينجو من دفع الشرط الجزائي بجانب مقدم التعاقد . 

وأضاف : إذا خرج نادي دمنهور وأثبت أنه غير مقيد معه سأعيده للفريق بكافة التزاماتنا نحوه وفق التعاقد بيننا . 

وأختتم محمد الطويلة رئيس نادي النجوم تصريحاته قائلا : النجوم قادر على إعادة حقه ومعنا كافة الأدلة التي تثبت صحة موقفنا .

في نفس السياق أكد علاء إبراهيم المدير الفني لنادي النجوم أنه لم يحدث مشادة مع أبو العينين شحاته مؤكدا انه صديقه في الملاعب . 

واضاف علاء إبراهيم خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : أبو العينين أخ وصديق ملاعب ولم يحدث بيننا خلاف أو مشادة كما يقال وليس لي دخل بما حدث . 

وأكمل : تعاقدت مع نادي النجوم منذ 8 أيام وانا من يدير الفريق فنيا من وقتها ولم يتواجد أبو العينين شحاتة غير اليوم في المباراة . 

النجوم نادي النجوم أبو العينين شحاتة علاء إبراهيم نادي دمنهور

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