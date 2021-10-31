محافظة دمياط تتسلم جائزة اليونسكو لأفضل 10 مدن في العالم للتعلم | تفاصيل

قالت منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة تسلمت جائزة اليونسكو عن أفضل 10 مدن في العالم في التعليم، وهذا بعد أن أعددنا ملفًأ، وعملنا عليه، وقدمناه إلى اليونسكو، وتم قبولنا بالفعل.

وأضافت منال عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة الأولى ، أن المحافظة عضو في هيئة اليونسكو منذ عام 2019 وقجمت مشروعها مع 86 دولة إلى اليونسكو، وبعدها فاز بالمسابقة 10 مشاركين من دول مختلفة، وكانت محافظة دمياط منهم ممثلة عن مصر.

وأوضحت منال عوض ، المشروع الذى قدمناه لليونسكو؛ كان عن التعلم، وعن تمكين المرأى، وتم تطبيقه بالفعل في المحافظة، وجاءت لجنة من اليونسكو؛ لمعرفة نتائجه، وتقييمه على أرض الواقع.