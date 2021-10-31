كهربا حديث السوشيال ميديا بعد اتهامه بتسريب أخبار الأهلي.. شاهد

تصدر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ، تريند موقع التوصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد اتهامه بتسريب أخبار الأهلي .

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ كهربا ” وتصدر قائمة الأكثر تدولا وجاءت التغريدات كالآتى :

ووجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي رسالة لجمهوره بعد احداث المؤتمر الصحفي الذي اعقب مباراة الفريق مع البنك الأهلي حيث تم اتهامه من جانب موسيماني بتسريب أخبار الأهلي.



وكتب كهربا عبر حسابه علي "انستجرام" بالنسبة للصحفيين اللي بيتكلموا بلساني أنا محصلش مني تصريح من اني اتجاه لأي شخص ولو حابب أقول تصريح هيكون مني أنا شخصيا غير كده أنا لم ولن يصدر مني أي تصريحات لا سابقا ولا لاحقا علي الاطلاق.



وأضاف "اللي عنده أي حاجة ممكن يقولها عادي ويواجهني لأن ده عمره ما حصل ولا هيحصل أبد.



وتابع" بعد إذن الصحفيين محدش يقول أي تصريحات علي لساني أنا معنديش صحاب ولا قرايب صحفيين ولا بقول أي تصريح لأي شخص أيا كان هو مين عن حياتي الشخصية ولا الرياضية.



واختتم "ارجو عدم الحديث بالنيابة عني وارجو من جمهوري الغالي عدم تصديق أي كلام من أي شخص غيري انا فقط.