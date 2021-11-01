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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تنشر صورا مع زوجها من تنزانيا على انستجرام.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورتين لها مع زوجها الفنان أحمد فهمي من تنزانيا ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي  «انستجرام ».

 

وعلقت هنا الزاهد على الصور بـ ايموجى الشمس  . 

 

وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة نيرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد.


أحدث أعمال هنا الزاهد السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة ،بالإضافة إلى محمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

هنا الزاهد احمد فهمي الفنانة هنا الزاهد تنزانيا انستجرام

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