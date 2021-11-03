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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 شروط للحصول على عضوية نقابة الإعلاميين وحالات انتهائها بالقانون الجديد

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

يستهدف قانون نقابة الإعلاميين، الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة والحفاظ على كرامة المهنة، والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

كما يستهدف القانون الصادر بالرقم  93  لسنة 2016، ضمان حرية الإعلامى فى أداء رسالته وكفالة حقوقه ، والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو فى حالات الفصل أو المرض أو التعطل عن العمل أو العجز، علاوة على دعم التعاون بين أعضاء النقابة، وتقوية روح الزمالة ، والعمل على تسوية المنازعات التى تنشأ فيهما بينهم.

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شروط العضوية
 

نصت المادة  7 من القانون على أن يشترط في من يكون عضوا فى النقابة ما يأتى:

1- أن يكون مصريًا.

2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

4 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

6 - ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى

 

حالات انتهاء العضوية

 

تنتهى العضوية فى النقابة فى أى من الحالات الآتية:

1- الوفاة.

2- إذا فقد العضو شرطًا من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.

3- إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبى طبقًا لأحكام القانون.

وعلى لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنويًا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها من الجداول أو تعديل قيدها ولذوى الشأن طلب تنقية جداول النقابة، وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جداول النقابة وتقنيتها ومواعيد ذلك.

وطبقا للقانون، تحظر ممارسة النشاط الإعلامى على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

 

عقوبة المخالفين

 

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من مارس نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون, ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة, أو انتحل صفة إعلامى, أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلبًا على حقوقها, ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.

 

و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى, فى الجهات غير الحكومية, بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى.

 

وفى العود تضاعف الغرامة، ويكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التى حددها المحكمة،وفى جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.

 

 

نقابة الاعلاميين شروط العضوية أعضاء النقابة انتهاء العضوية عقوبة

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