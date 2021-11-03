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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بين ترامب وبايدن.. كيف تغيرت ملامح مترجمة إيطالية عندما التقت رؤساء أمريكا؟

مترجمة إيطالية تخطف
مترجمة إيطالية تخطف الأنظار خلال لقاء ترامب وبايدن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو لمترجمة إيطالية لفتت الأنظار بسبب ملامح وجهها ندما التقت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكيف اختلفت هذه التعابير عندما التقت الرئيس جو بايدن.

وظهرت المترجمة الإيطالية إليزابيتا سافيني أولمان، في مقطع الفيديو، وعلى وجهها علامات استفهام  وهي تبدو في حيرة خلال حديث ترامب خلال لقائه مع البابا فرانسيس في مايو 2017، بينما كانت تضحك وتبتسم لبايدن خلال زيارته للبابا الجمعة الماضية.

وانتشر الفيديو بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار نشطاء إلى أن ردة فعل المترجمة الإيطالية ليست مستغربة.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن اللقاء بين البابا وبايدن كان "حارا" وتخلله الكثير من الضحك.

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بينما شهد اللقاء بين ترامب والبابا فرانسيس الذي استمر لمدة 30 دقيقة فقط، بعض التوتر، وانتقد البابا  في 2016 جدار ترامب الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، قائلا:"الشخص الذي يفكر في بناء الجدران، أينما كان، وليس بناء الجسور، ليس مسيحيا".

كما رد ترامب على البابا فرانسيس، معتبرا أن "الفاتيكان تعرض لهجوم من قبل داعش، وأنه من المخزي أن يقوم زعيم ديني بالتشكيك في إيمان شخص ما".

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