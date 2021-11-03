دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports 1 hd premium.

يذكر أن ليفربول تغلب على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثالثة، من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم، لحسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا: