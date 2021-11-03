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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

سلطان الجابر: الإمارات أصبحت نموذجاً متميزاً للبناء والتقدم

صدى البلد

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، إن بلاده أصبحت نموذجاً متميزاً للبناء والتقدم بفضل ما حققته من إنجازات.

 

وبحسب وسائل إعلام اماراتية، أكد الدكتور الجابر بمناسبة يوم العلم: "نعيش اليوم في ظل مكتسبات 50 عاماَ من البناء والنمو المستمر أصبحت معها الإمارات نموذجاً متميزاً للبناء والتقدم بفضل ما حققته من إنجازات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤيتها الطموحة للخمسين عاماً القادمة استناداً إلى العلم والمعرفة والتمكين، وبما يعزز ريادة وتنافسية الإمارات".

 

ورفع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى حكومة وشعب الإمارات، بمناسبة يوم العلم.

 

وقال: "في عام الخمسين، جميعنا مسؤولون عن المحافظة على مكتسبات الدولة وأن يظل علمها خفاقاً عالياً".

 

وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "كلنا ثقة وتفاؤل بالمستقبل".

 

وتابع: "يمضي أبناء الإمارات نحو المستقبل مستنيرين برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، مستندين إلى إرث الآباء المؤسسين الذين رفعوا اسم الإمارات، ولم يدخروا جهداً في سبيل رفعة الوطن والمواطن، والاستثمار في الإنسان وتمكينه. ونحن على العهد بالوفاء والانتماء والالتزام بالتمسك بالثوابت والقيم الوطنية، والمبادئ النبيلة، وموروثنا الحضاري، وتطلعاتنا للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للإنسانية".

 

وتحتفي الإمارات بـ"يوم العلم" محتفلة بـ5 عقود من الإنجازات بمختلف المجالات، كان شاهدا عليها علم الإمارات منذ أن رفعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأول مرة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول عام 1971، في "دار الاتحاد" بإمارة دبي.

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