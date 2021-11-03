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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدبولي : تقديري للقطاع الخاص المصري ودوره في تنمية كل المجالات |فيديو

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدول العربية والافريقية لعقدة تحالفات استراتيجية تمكن الطرفين من الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة.
 

وأضاف مصطفى مدبولي، في كلمته بافتتاح الملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية، مساء اليوم الأربعاء، أن لدي أمل كبير في أن يسهم ملتقى التجارة العربية والأفريقية، في تنمية حركة التجارة خاصة للدول الأفريقية.

وأضاف مصطفى مدبولي، أنني أؤكد على الدور المحوري المنوط بدفع الصادرات وزيادة التعاون بين العرب وأفريقيا.


وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يشيد بالقطاع الخاص المصري ودوره في تنمية كافة القطاعات، إضافة إلى الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية.

 

الدكتور مصطفى مدبولى الدول العربية الملتقى الثاني الدور المحوري زيادة التعاون

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