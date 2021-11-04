يحيي الكومي يعتذر على الهواء لـ طلعت يوسف ويكشف عن مدرب الفريق الجديد

أعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الجديد، عن المدير الفني المرشح لقيادة فريق الكرة الأول حال رحيل طلعت يوسف، معلنًا عن اعتذاره للأخير بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "كنت حزين على الخسارة بعد مباراة سيراميكا، وكانت النتيجة سيئة جدًا وسببها أن المدرب ليس متواجد على مقاعد البدلاء لظروف مرضه، ولا يوجد شيء بيني وبينه، هو مدرب كبير ومعروف".

وأضاف: "كان في نيتي استمرار طلعت يوسف ولكن النتيجة هي التي تحكم، المدرب الفرنسي سبيستيان ديسابر قلت له في وقت سابق إنه حال خسارته 3 مباريات متتالية سيرحل، هل تتحمل أن تخسر أكثر من 9 نقاط متتاليين ويستمر المدير الفني؟، حتى في برشلونة لن يقبل أحد، كومان رحل بعد خسارته".

وأردف: "أعتذر لطلعت يوسف عن تصريحاتي ضده، وسيحصل على مستحقاته المالية كاملة، لا أعلم إن كان له مستحقات أم لا، ولكنه حصل على شهرين كمقدم تعاقد بقيمة مليون و480 ألف في شهر ونصف".



وواصل: "باقي أعضاء الجهاز الفني هم من سيديرون مباراة الإسماعيلي اليوم، وحتى الآن ليس لي حق التصرف في النادي، لم يصلنا خطاب اللجنة الأولمبية، ونوجه الشكر و التحية للجهاز الفني على إدارتهم لثلاث مباريات في الدوري بدون المدير الفني".

واستطرد: "سنجتمع كمجلس إدارة ونقرر هل سنتعاقد مع جهاز فني جديد أم سنبقي على الجهاز الحالي، ومن الوارد أن نبقي على طلعت يوسف إذا أراد ونحن نرحب به، وإذا كان لا يرغب في الاستمرار فلا خيار أمامنا إلا التعاقد مع مدير فني جديد".

واستكمل متحدثًا عن المدير الفني الجديد: "الكرة تُكسب بـ3 أشياء، إما الفنيات كالبرازيل والأرجنتين، وإما اللياقة البدنية كألمانيا وإنجلترا، وإما بطريقة حسن شحاتة، الرجل الذي فاز بـ3 بطولات كأس أمم إفريقية بالروح، الروح هي التي تأتي باللياقة والفنيات، لماذا الأهلي ينتصر؟ لأنه يملك روح الفوز، يكون الفريق في حالة سيئة وفي اللحظات الأخيرة يسجل هدفًا".

وأتم: "تلك الطريقة ينجح معها مدرب وطني، وإذا كان من الجيش يكون أفضل، كالعسكري الذي يقف على الجبهة، هل يستشهد من أجل المال؟ بالطبع لا بل من أجل الوطن، والفارق كبير بين ما يحصل عليه العسكري ولاعب الكرة".

واختتم: "المدرب القادم وطني (اسمعلاوي)، والمقترح هو حمزة الجمل، وهو الذي سيختار الجهاز الفني، وله الحرية إذا أراد استمرار محمد حمص لأنه زميله أو استقدام أحمد سمير فرج، أنا لن أملي عليه جهازه المعاون".