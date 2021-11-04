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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يؤكد حرص القوات المسلحة السودانية على حماية الانتقال الديمقراطي

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

شدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في بلاده، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني.

وأكد البرهان، لدى لقائه مساء أمس الأربعاء المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي أولسون أبوسانجو، أنهم بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية تكنوقراط .

وأطلع البرهان، مبعوث الاتحاد الأفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في السودان .

من جانبه، عبر المبعوث الأفريقي عن شكره وتقديره للجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع السياسية بالسودان وحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة .

وقدم المبعوث عرضا للقائد العام للقوات المسلحة السودانية حول تطورات الأوضاع في إقليم القرن الأفريقي.
 

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