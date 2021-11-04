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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان فوشيا.. سلمى أبو ضيف تبهر متابعيها في أحدث ظهور

سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف

نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة، بصورة فوتوغرافية مميزة، حيث ارتدت فستانا باللون الفوشيا، مما نال اعجاب متابعيها.

 

أعمال سلمي أبو ضيف


وكانت أحدث أعمال سلمي أبو ضيف، دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد مُحاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مُصابة بمرض البهاق.

 

وكشفت سلمى أبو ضيف، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضًا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.

 

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليل.

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