برلماني: الأزمة العالمية لها دور كبير في التأثير على سعر السماد.. فيديو

قال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مصر منتجة للسماد، وليست بلد مستوردة.

وأضاف عبد الحميد الدمرداش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الأزمة العالمية لها دور كبير في التأثير على سعر السماد.

وتابع عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن هناك سوء في توزيع السماد في مصر، مشددا على أن نقص الأسمدة سيظل في بؤرة اهتمام لجنة الزراعة.

6 مصانع لإنتاج الأسمدة في مصر

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن هناك 6 مصانع لإنتاج الأسمدة في مصر، تابعة لقطاع الأعمال ووزارة البترول .