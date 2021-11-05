أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. تفاصيل

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة 5- 11-2021.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.25 جنيه للبيع و 18.8 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.50 جنيه للبيع و21.28 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 52.17جنيه للبيع و49.15 جنيه للشراء.