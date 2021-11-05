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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة جديدة.. منة فضالى تتألق فى آحدث ظهور لها على السوشيال ميديا .. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة منة فضالي، صورتين  لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبدل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت منة فضالى قائلة “ لحظة تصبح ذكريات والناس يصبحون دروس  هذه الحياة ”.

و كشفت الفنانة منة فضالي عن سبب عدم حضورها مهرجان الجونة، قائلة: "مبحبش أكون موجودة في مكان مش مكاني .. عشان أكون متواجدة في مهرجان لازم كون عندي تكريم مثلاً أو هقدم مهرجان أو هقدم حد من زمايلي .. مش حابة أكون رايحة أتصور بس .. مش بسيء لحد .. بس أنا دايماً عندي تحفظ على النقطة دي".

 

تصريحات منة فضالي 

وأضافت منة فضالي، قائلة: "أنا زمان كنت بروح أحضر كل المهرجانات والحفلات.. وكنت بحرص دائماً إني أكون متواجدة .. لكن مع الوقت .. كل ما الواحد بيكبر تفكيره بيتغير .. فمبحبش أكون رايحة أتفرج بس أو أروح في مكان مش حاسة بنفسي فيه"، لتصبح تصريحات منة فضالي محل اهتمام كبير على محركات البحث. 

 

وعلقت الفنانة منة فضالي على وجود الراقصات في مهرجان الجونة، قائلة: “أنا بشوف ناس غريبة جدا متواجدين في المهرجان، وملهمش دعوة بالفنانين، ومعرفش مين دول أصلا، ومعرفش بيتم دعواتهم بناء على إيه”.

ونوهت الفنانة، قائلة: "مؤخراً بقيت بشوف راقصات في مهرجان الجونة .. وده جديد بالنسبالنا .. رغم احترامي للرقص جداً .. لكن ده مش واجهة للفن .. والمفروض إن اللي يبقوا موجودين مخرجين ومنتجين وفنانين وممثلين عالميين فقط .. فيه ناس مينفعش تتواجد".

وتابعت منة فضالي: "أنا معنديش تحفظ على شخص بعينه ولكن الحوار مش لطيف وأنا ضد تواجدهم في مهرجان سينمائي فني".

منة فضالي

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