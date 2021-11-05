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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: اعتماد خطة عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات في الفترة القادمة

صدى البلد

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2656 لسنة 2021، بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى للجهاز ونائب رئيس مجلس الادارة، وأعضاء المجلس، لعرض الأنشطة التى يقوم الجهاز بتنفيذها وخطة عمله خلال الـ6 شهور إعتباراً من أول أكتوبر 2021 وعرض الهيكل التنظيمى للجهاز الذى سيتم اعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليتم بعد ذلك عرضه علي مجلس الإدارة لإعتماده.

تضمن الإجتماع عرض ملخص ما تم تنفيذه من اجراءات مالية بعد إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2021 ، حيث تم إعتماد الحساب الختامى للعام المالى 2020/ 2021 ، وشهدت الجلسة أيضاً عرض الموازنة المالية للجهاز للعام المالي 2021/2022 بعد تصديقها من مجلس النواب .

ووافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد خطة العمل فى الفترة القادمة، كما وافق أعضاء المجلس على  قبول الإهداء المقدم من جهاز شئون البيئة لبعض أصول مشروع إدارة المخلفات الطبية والإليكترونية.

ووجهت وزيرة البيئة رئيس مجلس الإدارة بضرورة دعوة لجنة الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات للإنعقاد، لوضع آليات تحصيل مقابل مراجعة كراسات الشروط والعقود الخاصة بتقديم خدمات المخلفات البلدية، ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.

إعتماد خطة عمل جهاز تنظيم الفترة القادمة

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